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Создатель чистого мира: участники премии Искандера поделились эмоциями

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© Sputnik. Томас Тхайцук

Отмеченные почетными дипломами Международной премии имени Фазиля Искандера Виталий Шария и Ричард Чкадуа в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказали о своем участии в премии.

"Фазиль Абдулович для меня уникален, и не только для меня, а для всех читателей тем, что он создал некий свой мир. Я все время провожу параллель между ним и Экзюпери, это два писателя, которые создали идеально чистый и привлекающий читателя мир. Судьба распорядилась так, что дата смерти Фазиля Искандера совпала с датой смерти Экзюпери, наверное, это не случайно", — сказал писатель и поэт Ричард Чкадуа.

Журналист и писатель Виталий Шария высказал слова благодарности русскому ПЕН-центру. 

"Эта инициатива действительно очень важна в плане увековечения памяти нашего знаменитого земляка. Юбилеи — это одно, но премия — это то, что будет повторяться из года в год и снова и снова привлекать к творчеству Искандера литераторов и читателей", — отметил Шария.

В премии были представлены произведения современных писателей разных направлений. Лауреатом в номинации "Проза" стал писатель Эдуард Русаков, живущий в Красноярске. Он представил сборник повестей и рассказов "Майский сон о счастье". В номинации "Поэзия" победителем стала Ганна Шевченко, живущая в Москве. В номинации "Киносценарий" победил Аслан Галазов, он написал сценарий по Искандеру.

Подробнее об этом читайте в материале Бадрака Авидзба>>


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