Руководитель "Каданса" о поездке на "ABC-2017": нас очень ждут

Со 2 по 5 ноября 2017 года в городе Пушкино пройдет Международный фестиваль искусств "Азбука Искусств "ABC-2017", на который приглашен ансамбль "Каданс", рассказал на радио Sputnik Абхазия руководитель ансамбля Алик Алавердян.

СУХУМ, 14 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Музыкальный ансамбль из Абхазии "Каданс" очень ждут организаторы Международного фестиваля искусств "Азбука Искусств "ABC-2017", который пройдет со 2 по 5 ноября в подмосковном Пушкино, об этом рассказал руководитель этого детского ансамбля Алик Алавердян в интервью радио Sputnik Абхазия.

"Когда мы выступали на фестивале в Артеке, там была делегация из Пушкино, и им очень понравилось наше выступление. С того времени мы постоянно поддерживаем связь с ними. Они часто спрашивают, приедем ли мы", — поделился Алавердян.

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Но из-за финансовых сложностей поездка под вопросом, подчеркнул он и добавил, что ансамбль "Каданс" не может зарабатывать деньги, так как он автономная некоммерческая организация. В этой связи большие финансовые нагрузки ложатся на плечи родителей.



