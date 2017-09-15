НИИЭПиТ готовится к празднованию 90-летия

СУХУМ, 15 сен – Sputnik, Амра Амичба. Юбилейная конференция, которая пройдет 21-22 сентября, поможет еще раз заявить об институте в научном мире. Об этом сказала куратор конференции, заведующая лабораторией биохимических исследований Лариса Ахуба на пресс-конференции в Sputnik.

По ее словам, конференция пройдет по трем направлениям – научному, образовательному, а также откроется фотовыставка, рассказывающая об истории НИИЭПиТа.

"Мы хотели привлечь внимание широкой общественности к юбилею института. Строго научные направления не столь интересны широкой общественности, поэтому, по предложению фотографа Владимирова Попова, проводим 20 сентября фотовыставку. Она характеризует институт как структуру, которая развивается параллельно со страной вместе. Потому что долгие годы институт являлся визитной карточкой научного мира одного из сильнейших государств на планете Земля. Очень много об истории НИИЭПиТа будет сказано именно на фотовыставке", — сказала Ахуба.

Куратор фотовыставки Владимир Попов рассказал, что на экспозиции будут представлены фотографии, начиная с 30-х годов прошлого века – начала становления Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии.

"У института был штатный фотограф Никитенко. Есть фотографии Сергея Короткова, Михаила Тарасова, узнаю их по почерку. Кстати, Михаил Тарасов — отец известного миллионера. Многие авторы нам не известны. Представлены и мои фотографии. Очень легко работать с коллективом, который с трепетом относится к истории своего института. Фотовыставка откроется 20 сентября в Центральном выставочном зале, приглашаю всех", — сказал фотограф Владимир Попов.

На конференцию, посвященную 90-летию НИИЭПиТа, ожидается приезд ученых из научных институтов России, Армении, Украины, Белоруссии. Куратор конференции отметила, что 35 лет на базе института существует кафедра, организованная в свое время ректором АГУ Алеко Гварамия и российским ученым с мировым именем Борисом Лапиным.

© Sputnik. Томас Тхайцук НИИЭПиТ: обезьяны за рабочий день устают от посетителей

"Эта кафедра на сегодняшний день — основа, на которую опирается лабораторная диагностика все республики. И это кадровый резерв как для нашего института, так для Адлерского института и некоторых медицинских научных учреждений постсоветского пространства. В рамках конференции в АГУ 21 сентября для студентов и преподавателей пройдут лекции вице-президента Российской академии естественных наук, вирусолога Виктора Зуева. Это очень серьезная величина в науке, и очень важно, что он нашел время и проявил желание, помимо научного доклада, провести лекцию", — отметила Ахуба.

Старший научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии Алиса Матуа рассказала, что в рамках конференции есть возможность объединить здравоохранение и науку на запланированных секциях.

"Первая секция по микроциркуляции будет на пользу практикующим врачам. Лекция по лабораторной диагностике ведущих специалистов России, безусловно, поможет практическому здравоохранению, — заметила Матуа. – Также интересная секция по геронтологии. Многие ученые пытаются найти причины долголетия. Одна из ведущих гипотез долголетия, которой придерживаются и абхазские ученые, — психологический фактор: отношение к старшему и востребованность пожилого человека его родными до конца жизни. Этот фактор параллельно с генетическим, климатическим и фактором питания – один из ведущих".

Важность меценатства для научной деятельности и исследовательских работ подчеркнул директор НИИЭПиТа АНА Зураб Миквабия.

"Прекрасно, когда мы привозим известных артистов, группы. Но не может сегодня наука существовать только на средства, выделяемые государством. Когда говорят, фундаментальная наука никогда не дает отдачи, неправда это. Очень тонкая грань между фундаментальной и прикладной наукой. Это она сегодня фундаментальная, а завтра результаты исследований идут в жизнь. Но для этого сегодня надо что-то вкладывать, — сказал Миквабия. – Вот, маленький пример. Сегодня в Москве проходят клинические испытания новой вакцины против коклюша. Но мало кто знает, что доклинические испытания проводились в Абхазии в нашем институте в течение трех лет. Я вам скажу, по значимости в послевоенной Абхазии ничего подобного не проводилось. Представляете, новая вакцина против такого заболевания. Это фурор. Все стадии, которые прошла вакцина, показали эффективность. И если ее в будущем утвердит Минздрав и ВОЗ рекомендует, везде будет написано НИИЭПиТ".

За послевоенное время, отметил Миквабия, институт окреп, его сотрудники выступают на крупных международных форумах в Чикаго, Вене. Вышла научная статья в американской приматологической энциклопедии.

"А это, в общем-то, в науке приматологии — пик, выше научных трудов просто не бывает. За все это время на счету института очень много громких побед", — сказал директор НИИЭПиТа.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступает информационным партнером конференции, посвященной 90-летию НИИЭПиТа.