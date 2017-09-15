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Доклады, лекции, фотовыставка: НИИЭПиТ рассказал, как отметит 90-летие

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© Sputnik. Амра Амичба, Зафас Гамгия

Пресс-конференция, анонсирующая мероприятия, запланированные в рамках празднования 90-летия Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik в пятницу 15 сентября.

По словам участников пресс-конференции, юбилейная конференция, которая пройдет 21-22 сентября, поможет еще раз заявить об институте в научном мире.

Как отметили на пресс-конференции в Sputnik, конференция, посвященная 90-летию НИИЭПиТа, разнонаправленная, чтобы отразить всю глубину исследований, которые проводились и проводятся в институте.  Конференция пройдет по трем направлениям – научному, образовательному, а также откроется фотовыставка, рассказывающая об истории НИИЭПиТа.

О важности меценатства научной деятельности и исследовательских работ сказал директор НИИЭПиТа АНА Зураб Миквабия.

"Прекрасно, когда мы привозим известных артистов, группы. Но не может сегодня наука существовать только на средства, выделяемые государством.  Когда говорят, фундаментальная наука никогда не дает отдачи, неправда это. Очень тонкая грань между фундаментальной и прикладной наукой. Это она сегодня фундаментальная, а завтра результаты исследований идут в жизнь. Но для этого сегодня надо вкладывать", — сказал Миквабия.

Директор НИИЭПиТ подчеркнул, что за послевоенное время институт довольно окреп, доклады сотрудников прозвучали на представительных форумах в Чикаго, Вене, а недавно научная статья вышла в приматологической энциклопедии в Америке. 

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