Памятники Сосналиеву и Дбар откроют в День Победы в Сухуме

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы Сухума проводятся работы по благоустройству и внешнему обновлению мемориальных плит, сообщил корреспонденту Sputnik главный художник Сухума Руслан Габлия.

СУХУМ, 15 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Памятники Героям Абхазии Султану Сосналиеву и Сергею Дбар уже установлены в Парке Славы Сухума, но официальное их открытие пройдет в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября 2017 года, рассказал главный художник Сухума Руслан Габлия.

"Всего планируется установить в Парке Славы четыре памятника, но конкретно сегодня установлены два – это памятники Султану Сосналиеву и Сергею Дбар. Кому будут посвящены остальные два, пока не решено", — поделился главный художник столицы.

Габлия добавил, что в парке проводятся работы по благоустройству и внешнему обновлению мемориальных плит. По его словам, надписи на плитах с годами поблекли и стали плохо читаемыми имена и фамилии защитников Родины. Поэтому было принято решение все надписи покрыть золотистой краской.

"Прежде, необходимо отшлифовать камни и хорошенько почистить. Этим сейчас и занимаются в Парке Славы. К празднику Победы парк будет образцово аккуратным и обновленным", — подчеркнул Габлия.

Султан Асламбекович Сосналиев родился 23 апреля 1942 года в Нальчике. Во время Отечественной войны народа Абхазии он был одним из первых добровольцев, который пришел на помощь братскому народу.

Султан Сосналиев — Герой Абхазии, государственный и военный деятель Абхазии, был министром обороны Республики Абхазия, полковник ВС СССР, генерал-лейтенант ВС Абхазии. Султан Сосналиев ушел из жизни 22 ноября 2008 года.

Генерал-лейтенант Сергей Платонович Дбар родился 2 мая 1946 года в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. Советский и абхазский военачальник, участник отечественной войны народа Абхазии и Герой Абхазии. Несколько лет занимал должность заместителя Министра обороны Абхазии.

Сергей Дбар ушел из жизни 27 июня 2002 в Сухуме.