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Сухумские часы

Молчание курантов: почему стоят главные часы Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В чем причина того, что почти три недели часы на сухумской башне не показывают горожанам и гостям столицы время, и надолго ли замолчали куранты, узнавали корреспонденты Sputnik.

Sputnik, Амра Амичба. 

Механизм башенных часов исправен. Проблема на сей раз не в часах, она более глобальна, подчеркнул столичный часовщик Леонид Нинемяги. И неизвестно теперь, когда вновь они пойдут. 

"Капитальный ремонт курантов над зданием администрации столицы произведен в 2015 году", — напомнил он. 

После последнего шквального ветра, который обрушился на Сухум, состояние башни, в которой установлены часы, стало критическим. Срочного ремонта требуют крыша здания и башня. Купол с каждым днем все больше проседает. 

 "В результате последней стихии, башня просела, крыша протекла. По всему зданию администрации города по стенам в кабинетах шла вода. А там все и так на ладан дышит. Сдвиг, который произошел, повредил саму башню. Башня накренилась, и вот этот крен не дает возможности стрелкам на циферблате ходить. Лучше было бы, если бы часы испортились. Мы бы их отремонтировали в течение двух-трех дней", — сказала управляющая делами администрации Сухума Светлана Мерцхулава. 

Городские часы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Построенное в 1914 году старинное здание администрации города основательно не ремонтировалось более ста лет. Тут все обветшало — деревянные балки и подпорки стен здания, а также балконы и лестницы, многие из которых уже в аварийном состоянии. 

"После последнего ветра пришел, поправил циферблат. Но из-за того, что башня просела, механизм часов смещается. Минутную стрелку клинит в одном и том же месте. Я выпрямляю — она опять деформируется. Циферблат отошел и прогнулся. Он как раз с подветренной стороны, где большие ветра. Часы развернуло. Мы специально подпорки делали, чтобы на уровень выставить, а теперь опять опустились. Весь механизм постоянно опускается, это значит, что опускается вся башня вниз. Тут я уже ничего не могу сделать", — констатировал часовщик. 

Время безжалостно: что происходит с башней администрации Сухума. Видео>>

Работники мэрии тоже это понимают, но даже не берутся назвать предположительные суммы, которые потребуются на ремонт башни. Сейчас в столичной администрации обсуждают возможные варианты решения проблемы. 

"На какие средства делать ремонт, откуда их брать, когда отремонтируют башню, через месяц, два — ничего не можем сказать. Пока на стадии решения. Конкретной информации нет", — сказала управляющая делами. 

Сухумские городские часы были подарены столице Моссоветом в 1950 году. Их установили на здании администрации города, которое было построено в 1914 году.




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