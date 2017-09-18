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Время безжалостно: что происходит с башней администрации Сухума

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© Sputnik. Томас Тхайцук. Амра Амичба

Почти три недели часы на сухумской башне не показывают горожанам и гостям столицы время.

Механизм башенных часов исправен. Проблема на сей раз не в часах, она более глобальна, подчеркнул столичный часовщик Леонид Нинемяги. И неизвестно теперь, когда вновь заработают сухумские куранты. 

После  последнего шквального ветра, который обрушился на Сухум, состояние башни, в которой находятся часы, стало критическим. Срочного ремонта требуют крыша здания и башня. Именно здесь, под куполом, который с каждым днем все больше проседает, располагается часовая башня. 

Построенное в 1914 году старинное здание администрации города основательно не ремонтировалось более ста лет. Тут все обветшало — деревянные  балки и подпорки стен здания, а также балконы и лестницы, многие из которых уже в аварийном состоянии. 

Сухумские городские часы подарены городу Сухум Моссоветом в 1950 году, куранты были установлены на здании администрации города, которое было построено в 1914 году.

Подробнее об этом читайте в материале Ары Амичба>>

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