Полный подъем: в Сухуме заменят лифты

Многоэтажки Сухума получат новые лифты. Как жители реагируют на это событие и как проходят работы, выяснял корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

Sputnik, Бадри Есиава.

Пешком полезно, но сложно

За послевоенный период лифты в многоквартирных домах Абхазии стали настоящей роскошью. В течение двух десятилетий они "предательски", один за другим "отказывались" подвозить пассажиров, оставляя их наедине с крутыми подъемами и спусками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чкотуа: Кабмин определяет очередность установки лифтов в столичных домах

Но вот хорошая новость, около 30 лифтов будут установлены в многоэтажках Сухума до конца 2017 года, об этом рассказал Sputnik директор "Абхазлифта" Тимур Чкотуа. Спустя пять дней начался первый этап работ в высотках на улицах Басария, Сахарова, Акиртава и Лагвилава.

Жильцы многоэтажек, которых удалось застать дома в разгар рабочего дня, рассказали, что пребывают в нетерпеливом ожидании запуска подъемников и надеются, что прослужат они долго.

На одном из последних этажей дома на улице Сахарова живет 62-летняя Ламара Бганба. Она ветеран Отечественной войны народа Абхазии, медик по образованию. Лифт работал с переменным успехом, пока не встал окончательно. Жильцы несколько раз чинили его за свой счет, но надолго не хватало.

"Я в этом доме живу уже 20 лет, и лифт здесь нормально никогда не работал. Несмотря на свой возраст, я с удовольствием поднимаюсь и спускаюсь пешком, но с грузом очень тяжело. В нашем подъезде есть люди с инвалидностью и глубоко пожилые. Вот им проходится крайне сложно", — говорит Ламара.

Она надеется, что рабочие все сделают качественно, и в лифте никто не будет застревать.

Если, по мнению медика, передвигаться пешком полезно, то соседка Ламары Евдокия Голубева уже два месяца не выходила на улицу из-за того, что лифт в их доме не работает.

© Sputnik. Александр Кряжев Эмма Хварцкия: старые лифты нужно останавливать

Здоровье уже не то

"У меня очень болят ноги, и я уже два месяца сижу дома. Даже если я спущусь, то уже подняться без лифта не смогу. Очень хорошо, что скоро заработает лифт. А вы случайно не знаете, это бесплатно? А то у меня сейчас нет денег, чтоб за это платить", — встревожилась пожилая женщина и успокоилась, когда узнала, что все расходы на себя берет государство.

Тому, что в сухумских многоэтажках появятся лифты, были рады не только их жители, но и гости столицы. Правда, их огорчило то, что прокатиться на новых подъемниках они не успеют, так как до конца отдыха остались считанные дни.

В Самаре, откуда приехала Любовь Пятилетова и ее супруг, они живут в пятиэтажке – там лифт не положен, но на отдыхе в Сухуме они гостят в высотке, и отсутствие лифта немного омрачает отдых.

"Нас жаба душит, что мы не сможем прокатиться на новом лифте", — пошутила туристка и плавно перешла с лифтов к самой актуальной для нее теме — отдыху в Абхазии.

Она настойчиво попросила упомянуть про отзывчивое отношение местных жителей к гостям и то, как им помогали в разных ситуациях абсолютно незнакомые им люди. Пожаловалась на комаров и с обещанием вернуться вновь закрыла дверь в квартиру.

Как это работает

В сложную технологию установки лифтов посвятил бригадир монтажников, работающих в одном из домов в Сухуме, Александр Лаптий. Он рассказал, что во время замены подъемников демонтируются и выбрасываются практически все старые детали. Работа проходит поэтапно.

"Сейчас проводится демонтаж направляющих лифта, и как только привезут новые, мы их установим. Затем меняются порталы, кабина и в последнюю очередь сам механизм с лебедкой и мотором. Будет проложена новая электрика", — кратко обрисовал ситуацию Алекандр.

Лифт в доме, где работают Александр и его бригада, был установлен примерно в 1970 году. Усложняет задачу и то, что постройки старые, а шахты не совсем ровные. Из-за этого, по словам бригадира, проводить монтажные работы становится сложнее, а времени затрачивается больше.

"Очень важно правильно измерить наклон шахты лифта, чтоб ничего не "съедало". Тогда подъемник будет работать ровно столько, сколько должен. Около 25 лет", — отметил бригадир.

Еще одна бригада, которая занимается заменой лифта на Басария, жалуется на то, что во многих подъездах шахты лифта затоплены, а приямки (зона остановки лифта на первом этаже — ред.) давно прогнили. Весь процесс замены лифта занимает до 45 дней.