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Обновка для высоток: как в Сухуме меняют лифты

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© Sputnik / Томас Тхайцук

Установка новых лифтов в Сухуме проводится в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

До 30 лифтов будут установлены до конца 2017 года в многоквартирных домах Сухума.

В сложную технологию установки лифтов посвятил бригадир монтажников, работающих в одном из домов в Сухуме, Александр Лаптий. Он рассказал, что во время замены подъемников демонтируются и выбрасываются практически все старые детали. Работа проходит поэтапно.

"Сейчас проводится демонтаж направляющих лифта, и как только привезут новые, мы их установим. Затем меняются порталы, кабина и в последнюю очередь сам механизм с лебедкой и мотором. Будет проложена новая электрика", — кратко обрисовал ситуацию  Алекандр. 

Лифт в доме, где работают Александр и его бригада, был установлен примерно в 1970 году. Усложняет задачу и то, что постройки старые, а шахты не совсем ровные. Из-за этого, по словам бригадира, проводить монтажные работы становится сложнее, а времени затрачивается больше.

Весь процесс замены лифта занимает до 45 дней.

Подробнее читайте в материале Бадри Есиава>>




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