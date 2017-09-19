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Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии

СГБ Абхазии: госграница периодически нарушается гражданами Грузии

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
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19 сентября в Гале состоялась 49-я встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). Обсуждались вопросы, связанные с фактами незаконного пересечения государственной границы.

СУХУМ, 19 сен — Sputnik, Анжелика Бения. В течение недели незаконно пересекают государственную границу пять-шесть человек, сообщил Sputnik начальник Галского районного отдела СГБ Абхазии Тимур Шергелия. 

На 49-й встрече в городе Гал, по словам начальника райотдела, в рамках МПРИ обсуждались аспекты приграничного взаимодействия и обеспечения безопасности в Галском районе.

Стороны обсудили инциденты, связанные с задержанием жителей Грузии в пограничной зоне Галского района, а также убийство Гиглы Отхозория (19 мая 2016 года в селе Хурча Зугдидского района, – ред.).

"Обсуждали, на какой стадии находятся дела по каждому вопросу, какова их дальнейшая судьба. Грузинская сторона подняла вопрос укрепления границы, но нами, естественно, было заявлено, что соответствующие меры принимаются в рамках договоренности (с Россией — ред.) по укреплению и охране границы. Грузинская сторона, конечно, приняла это с возмущением. Возмущались, что там огораживается территория, люди проходить не могут, граница укреплена, и тому подобное", – сказал Шергелия, возглавивший на 49-ой встрече абхазскую делегацию.

Граница между Абхазией и Грузией не рассматривается официальным Тбилиси, как государственная, что и создает проблемы, отметил он.

"Не сказал бы, что достигнуты конкретные договоренности, но в случае возникновения каких-то вопросов, есть горячая линия, чтобы связывались, обменивались информацией о происходящих событиях в Галском районе", – добавил Шергелия.

Политолог Алексей Мартынов на радио Sputnik
© Sputnik.
Мартынов об МПРИ: хоть какой-то официальный формат общения

Ранее политолог Алексей Мартынов в интервью агентству Sputnik Абхазия, рассказывая о пользе встреч в формате МПРИ, отметил, что в любых конфликтных ситуациях диалог полезен.

"Конфликтная ситуация сохраняется, поскольку соседнее грузинское государство не признает абхазской государственности и считает эту территорию, условно, своей. В любом случае, существование подобных форматов полезно. Это хотя бы какой-то формат официального общения. За год меняется многое, сейчас меняется стремительно —российско-грузинские отношения, в том числе, имеют определенную динамику к улучшению. Хотя, конечно, дипломатических отношений до сих пор не, но есть определенные тенденции к улучшению. И это, конечно, влияет и на Абхазию", – считает политолог.

В составе абхазской группы на 49-ой встрече также присутствовали заместитель начальника отдела центрального аппарата СГБ Абхазии Астамур Колбая и представитель Минобороны Мамука Какулия.

По словам Тимура Шергелия, в целом 49-ая встреча в Гале прошла в конструктивной атмосфере. Стороны договорились о необходимости продолжения работы в рамках формата МПРИ. Было достигнуто соглашение, что следующая встреча состоится в Гале 25 октября 2017 года.




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