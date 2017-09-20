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Ираклий Хинтба

РУСДРАМ подвел итоги 36 театрального сезона

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (61)
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36 театральный сезон в Русcком драматическом театре завершится 21 сентября спектаклем "Пять вечеров".

СУХУМ, 20 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. В 36 театральном сезоне на сцене РУСДРАМа было поставлено 107 спектаклей и 10 концертов, рассказал на пресс-конференции директор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

"В нашем театре ставили не менее трех спектаклей в неделю. Вели регулярный репертуар, афиши висели на два месяца вперед. Мы перешли к заблаговременному планированию. Доходы наши выросли в 14 раз. Премьеры продаются на все 100%. В этом году мы поставили премьеру "Примадонны", которая 12 раз подряд собрала полный зал", – констатировал он.

Как отметил Хинтба, РУСДРАМ первым среди других театров Абхазии внедрил полнофункциональный сайт.

"Сайт заслужил высокую оценку российских коллег, — сказал директор театра. – Сайт стал доступен в феврале 2017 года. И уже в феврале сайт посетило более 20 тысяч уникальных пользователей. Сейчас мы начинаем использовать электронную рассылку информации по имеющимся данным".

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Хинтба также отметил, что в 2017 году Русдрамтеатр ввел электронную продажу билетов.

Пресс-конференция в РУСДРАМе по премьере спектакля Примадонна
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мы совершили революцию в технологии продажи билетов. За несколько месяцев с нуля была создана система электронной продажи билетов, которая доступна на нашем сайте, — рассказал он. – Онлайн продажа билетов – небывалая в Абхазии вещь. Этой услугой уже пользуется не менее 8 % наших зрителей. Постепенно этот показатель увеличится".

По словам Хинтба, успехи театра были отмечены и Министерством культуры Абхазии.

"Министерство культуры в своем сообщении назвало Русский драматический театр прорывом года. Эльвира Арсалия сказала, что причина развития театра – это наличие определенной концепции, четкое формирование репертуарной политики, чуткая реакция на все новое.  Мне кажется, что еще одна важнейшая причина – это наш коллектив, который работает каждый день, без выходных", — высказал свое мнение директор театра.

36 сезон Русского драматического театра имени Фазиля Искандера завершится 21 сентября спектаклем "Пять вечеров".

Темы:
36-й сезон РУСДРАМа (61)



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