На все 100%: Хинтба рассказал об итогах 36 театрального сезона

Успехи театра в 2017 году были отмечены Министерством культуры Абхазии.

"Министерство культуры в своем сообщении назвало Русский драматический театр прорывом года. Эльвира Арсалия сказала, что причина развития театра – это наличие определенной концепции, четкое формирование репертуарной политики, чуткая реакция на все новое. Но мне кажется, что важнейшая причина – это наш коллектив, который работает каждый день, без выходных", — сказал директор Русдрамтеатра Ираклий Хинтба.

Он отметил плодотворную работу сотрудников РУСДРАМа за 2017 год.

"В этом театральном сезоне на сцене РУСДРАМа было поставлено 107 спектаклей и 10 концертов", — констатировал Хинтба.

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