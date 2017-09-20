"Вчера, сегодня, завтра": в Сухуме открылась фотовыставка НИИЭПиТа

СУХУМ, 20 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фотовыставка "90 лет НИИЭПиТу: вчера, сегодня, завтра" открылась в центральном выставочном зале Сухума 20 сентября.

На фотовыставке представили 100 работ. Некоторые из них, по словам организаторов, действительно уникальны.

"Здесь представлены фотографии, которые ранее не видели даже сотрудники НИИЭПиТа. Так получилось, что ни фонотеки, ни кинотеки после войны в институте не осталось. Нам пришлось искать по личным архивам, — рассказывает о подготовке к выставке директора НИИЭПиТа Зураб Миквабия. – Многие фотографии люди сами приносили".

По словам заведующей лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа Ларисы Ахуба, в выставку не удалось включить все, что происходило за 90 лет. Были отобраны фотографии, которые демонстрируют основные вехи в истории питомника. Самые старые из них были выполнены в далеких 30-х.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка в честь 90-летия НИИЭПиТ в центральным выставочном зале

"Некоторые представленные фотографии были выполнены еще во время строительства вольеров для обезьян. В самом начале обезьяны располагались не в вольерах, а в самой даче Остроумова. На самом деле все это должно быть очень интересным для широкой общественности, потому что это история не только института, но и всей страны, — считает она. – Здесь представлены, например, фотографии, демонстрирующие пересадку сердца обезьян, проведенную впервые в нашем институте".

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По мнению общественного деятеля Вячеслава Цугба, эта выставка особенная, потому что отражает 90-летнюю историю Института экспериментальной патологии и терапии.

"Это институт, который из небольшого питомника превратился в НИИЭПиТ Академии наук Абхазии. Выставка, конечно, не может наглядно показать ту большую работу, которая проводилась и проводится в институте. Из стен института вышли известные ученые, чьи имена были известны не только в СССР, но и за его пределами. НИИЭПиТ в разное время посещали выдающиеся политические и общественные деятели", — отметил Цугба.

Как рассказал Зураб Миквабия, в институте не собираются прятать выставку. Сотрудники НИИЭПиТа будут показывать экспозиции в различных учебных заведениях, чтобы школьники и студенты смогли ознакомиться с историей питомника в фотографиях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотовыставка в честь 90-летия НИИЭПиТ в центральным выставочном зале

Сухумский питомник обезьян был образован в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с академиком Семашко. Первые опыты в питомнике начали проводить еще в 1920-х годах. В 1957 году питомник был преобразован в Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР. И в 1983 году сухумские обезьяны полетели в космос.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступит в роли информационного партнера юбилейной научно-практической конференции Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии "90 лет НИИЭПиТ АНА". В рамках партнерства агентство представит эксклюзивные интервью с именитыми учеными и академиками, осветит деятельность мероприятий, которые пройдут в рамках юбилея.