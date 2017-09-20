20:42 20 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Фотовыставка в честь 90-тия НИИЭПиТ в центральным выставочном зале

"Вчера, сегодня, завтра": в Сухуме открылась фотовыставка НИИЭПиТа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
5020

НИИЭПиТ Академии наук Абхазии в 2017 году отмечает свое 90-летие.

СУХУМ, 20 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фотовыставка "90 лет НИИЭПиТу: вчера, сегодня, завтра" открылась в центральном выставочном зале Сухума 20 сентября.

На фотовыставке представили 100 работ. Некоторые из них, по словам организаторов, действительно уникальны.

"Здесь представлены фотографии, которые ранее не видели даже сотрудники НИИЭПиТа. Так получилось, что ни фонотеки, ни кинотеки после войны в институте не осталось. Нам пришлось искать по личным архивам, — рассказывает о подготовке к выставке директора НИИЭПиТа Зураб Миквабия. – Многие фотографии люди сами приносили".

По словам заведующей лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа Ларисы Ахуба, в выставку не удалось включить все, что происходило за 90 лет. Были отобраны фотографии, которые демонстрируют основные вехи в истории питомника. Самые старые из них были выполнены в далеких 30-х.

Фотовыставка в честь 90-летия НИИЭПиТ в центральным выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотовыставка в честь 90-летия НИИЭПиТ в центральным выставочном зале

"Некоторые представленные фотографии были выполнены еще во время строительства вольеров для обезьян. В самом начале обезьяны располагались не в вольерах, а в самой даче Остроумова. На самом деле все это должно быть очень интересным для широкой общественности, потому что это история не только института, но и всей страны, — считает она. – Здесь представлены, например, фотографии, демонстрирующие пересадку сердца обезьян, проведенную впервые в нашем институте".

Видео смотрите здесь >>

По мнению общественного деятеля Вячеслава Цугба, эта выставка особенная, потому что отражает 90-летнюю историю Института экспериментальной патологии и терапии.

"Это институт, который из небольшого питомника превратился в НИИЭПиТ Академии наук Абхазии. Выставка, конечно, не может наглядно показать ту большую работу, которая проводилась и проводится в институте. Из стен института вышли известные ученые, чьи имена были известны не только в СССР, но и за его пределами. НИИЭПиТ в разное время посещали выдающиеся политические и общественные деятели", — отметил Цугба.

Как рассказал Зураб Миквабия, в институте не собираются прятать выставку. Сотрудники НИИЭПиТа будут показывать экспозиции в различных учебных заведениях, чтобы школьники и студенты смогли ознакомиться с историей питомника в фотографиях.

Фотовыставка в честь 90-летия НИИЭПиТ в центральным выставочном зале
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотовыставка в честь 90-летия НИИЭПиТ в центральным выставочном зале

Сухумский питомник обезьян был образован в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с академиком Семашко. Первые опыты в питомнике начали проводить еще в 1920-х годах. В 1957 году питомник был преобразован в Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР. И в 1983 году сухумские обезьяны полетели в космос.

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступит в роли информационного партнера юбилейной научно-практической конференции Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии "90 лет НИИЭПиТ АНА". В рамках партнерства агентство представит эксклюзивные интервью с именитыми учеными и академиками, осветит деятельность мероприятий, которые пройдут в рамках юбилея.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хирург подарил мотоцикл президенту Южной Осетии
    Подарок "Хирурга"

    Лидер движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов поздравил президента Южной Осетии с Днем республики и подарил мотоцикл.

  • Здание МИД АР, фото из архива
    Вернуть детей

    Азербайджанские дипломаты ведут переговоры с официальными лицами в Багдаде о возвращении детей боевиков-азербайджанцев из иракских приютов на родину.

  • Монастырь Сагмосаванк
    "Взрывной" рост

    За 10 лет число иностранных туристов в Армении выросло в пять раз – в прошлом году республику посетили 1 миллион 260 тысяч человек.

  • Нурсултан Назарбаев прогулялся по Арбату в Алматы
    Проверил лично

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочего визита в Алматы ознакомился с результатом масштабной реконструкции городских улиц.

  • Cтатуэтка премии Оскар. Архивное фото
    "Оскар" для "Кентавра"

    Картина "Кентавр" кыргызстанского режиссера Актана Арым Кубата поборется за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

  • Совместные стратегические учения Беларуси и России Запад-2017
    Бери шинель, пошли домой

    Совместные учения Беларуси и России "Запад-2017" завершились, силы российских ВКС и Западного военного округа готовятся вернуться в пункты постоянной дислокации.

  • Сцена из спектакля Русский роман
    "Русский роман" в Латвии

    Спустя пять лет московский Театр Маяковского едет на гастроли в Латвию со спектаклем, который завоевал три премии "Золотая маска".

  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, архивное фото
    Есть надежда

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков понадеялся, что президент Литвы Даля Грибаускайте изменит мнение об учениях "Запад-2017".

  • Устранение последствий утечки опасного химического вещества в рамках Международных учений в Молдове EUMOLDEX 2017
    Симуляция катастрофы

    Землетрясения и техногенные катастрофы: в молдавской столице проходят международные учения экстренных служб "EUMOLDEX 2017".

  • Заграничный паспорт гражданина республики Таджикистан
    Сила паспорта

    Граждане Таджикистана могут посетить без визы 54 страны, по этому показателю республика занимает 71-е место, лидеры – Германия и Сингапур.

  • Сотрудник ОМОН регистрируют задержанного во время рейда на одном из рынков
    Больше не едут

    В первом полугодии 2017 года мигранты из Узбекистана чаще покидали Россию, чем приезжали в нее, во многом это стало результатом финансового кризиса.

  • Выступление Керсти Кальюлайд на 72-й сессии Генассамблеи ООН
    Через эстонскую призму

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила на 72-ой Генассамблее ООН, рассказав мировым лидерам о глобальных проблемах через призму эстонской истории.

  • Хирург подарил мотоцикл президенту Южной Осетии
    Подарок "Хирурга"

    Лидер движения байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов поздравил президента Южной Осетии с Днем республики и подарил мотоцикл.

  • Здание МИД АР, фото из архива
    Вернуть детей

    Азербайджанские дипломаты ведут переговоры с официальными лицами в Багдаде о возвращении детей боевиков-азербайджанцев из иракских приютов на родину.

  • Монастырь Сагмосаванк
    "Взрывной" рост

    За 10 лет число иностранных туристов в Армении выросло в пять раз – в прошлом году республику посетили 1 миллион 260 тысяч человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок фотографа Роджера Хатчинсона из Великобритании Эволюция фаз Венеры
Лучшие астрономические снимки года
90 лет в 100 снимках: открытие уникальной выставки об истории
90 лет в 100 снимках: открытие уникальной выставки об истории
Кому в Абхазии положены пособия
Мелочь, а приятно: какие пособия есть в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia