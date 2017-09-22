Подарки к 90-летию НИИЭПиТа: слон лучше часов

Что подарили президенту Абхазии, который не прошел регистрацию, какой подарок профессор Борис Лапин назвал неоригинальным, и кому он подарил слона на торжественном закрытии юбилейной конференции НИИЭПиТа, читайте в материале корреспондента Sputnik Анжелики Бения.

Sputnik, Анжелика Бения.

© Sputnik. Томас Тхайцук Подвиг сухумских обезьян

Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии в свой юбилей получил много поздравлений и подарков. Телеграммы прислали со всех уголков мира. Не попали на юбилейную конференцию, но поздравили институт коллеги из университета Вашингтона, из Национального центра по изучению приматов в Сиэтле, из Индонезийского приматологического центра исследования и так далее.

На конференции вспоминали многолетнюю историю Сухумского питомника, известного в научном мире своими открытиями, обезьянами, которых часто отправляли в космос. Кстати, первыми обезьянами, полетевшими в космос по программе БИОН, были питомцы НИИЭПиТа — Абрек и Бион. Полет состоялся 1 декабря 1983 года. Они отправились на "Космосе-1514" и провели в безвоздушном пространстве шесть дней.

Опять часы

Много поздравлений и подарков получил и Борис Лапин, который возглавлял НИИЭПиТ с 1958 по 1992 годы.

"Отмечаю давно свои юбилеи, и каждый раз я получаю в подарок часы, и, так получилось, что у меня в комнате восемь часов, куда ни повернешься – часы. Коллеги, которые делали подарок институту и Зурабу Ясновоичу (Зураб Миквабия директор НИИЭПиТа АНА – ред.), они не были оригинальными, они опять купили часы. Часы великолепные, бронзовые, но все-таки часы. Я решил немного разбавить ситуацию и преподнести Ясоновичу слона", – сказал Лапин на торжестве.

© Sputnik. Анжелика Бения Юбилейная конференции НИИЭПиТа

Борис Лапин – профессор, доктор медицинских наук, академик РАН, научный руководитель российского научно-исследовательского Института медицинской приматологии.

"90 лет тому назад был создан Научный питомник обезьян, который претерпел много преобразований, в конечном счете он был родоначальником Института экспериментальной патологии и терапии. За все время существования медико-биологической станции Института экспериментальной патологии было проведено огромное количество великолепных, фундаментальных исследований, которые послужили переворотом в некоторых направлениях медицинской науки", – отметил профессор.

Питомнику не конец

Питомник во время Отечественной войны народа Абхазии серьезно пострадал. Лапин, делясь воспоминаниями, рассказывал, как сложно было поверить, что центр будет восстановлен.

"Когда я увидел институт, у меня создалось впечатление, что питомнику конец, что восстановить питомник невозможно. Я должен с гордостью сказать, что институт начал восстанавливаться. Это заслуга коллектива, который состоит из выпускников кафедры биологии АГУ. Я надеюсь, что институт, который в свое время был визитной карточкой Сухума, в скором времени вернет этот статус", – добавил ученый.

© Sputnik / Томас Тхайцук Торжественная часть конференции 90-летие НИИЭПиТа

В 1981 году была основана базовая кафедра биолого-географического факультета Абхазского государственного университета "Экспериментальная биология и медицина" при НИИ экспериментальной патологии и терапии. Инициаторами создания кафедры были академики Алеко Гварамия и Борис Лапин.

300 специалистов

Ректор Абхазского Государственного университета Алеко Гварамия отметил, что "тактическую программу время превратило в стратегическую".

"Не все понимали важность этого шага, но настойчивость и мудрость Бориса Аркадьевича сделали свое, кафедра была создана, и возглавил ее сам Аркадьевич, несмотря на сложное послевоенное время. Я видел, как у него наворачивались слезы, когда он увидел, что сделала с питомником война. Он воскликнул: "Господи, неужели все можно будет возродить?" — Я ответил, что возродим, но с условием, что Аркадьевич будет стоять рядом", – сказал Гварамия.

По его словам, 300 человек подготовила базовая кафедра при НИИ. Выпускники работают в Германии, Греции, других странах мира. 20 из них защитили диссертации. Если бы не война, отметил Гварамия, эта цифра была бы утроена.

"Мы вышли из пепла и держим научную жизнь Абхазии на должном уровне, в первую очередь благодаря поддержке российских ученых", – добавил ректор АГУ.

Часть истории

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что путь, пройденный учеными одного из крупных приматологических центров мира, – часть истории становления отечественной науки, формирование интеллектуального потенциала страны.

"Ныне институт является одним из ведущих структурных звеньев в Академии наук Абхазии. Институт может гордиться тем, что в нем готовились обезьяны для полетов в космос, были созданы первые модели ряда вирусов, проходили испытания новые антибиотики и лекарства. Война нанесла огромный ущерб институту, сегодня при поддержке государства изыскиваются возможности для его полноценной деятельности", – сказал Хаджимба.

Директор института, доктор медицинских наук Зураб Миквабия подчеркнул, что результаты исследований института в свое время сделали фурор в научном мире.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия 90 лет в 100 снимках: открытие уникальной выставки об истории

"В конце 50-х годов в Сухум приехала представительнейшая делегация из 50 ведущих кардиологов, других врачей, биологов, в их числе был личный врач президента Америки Дэвида Эйзенхауэра, который сказал, что стимулятором открытий питомников по всему миру явился Сухумский питомник. Я хочу привести пример, который не нашел, на мой взгляд, должного отображения в научной литературе. Многие помнят ажиотаж вокруг имени Кристиана Бернарда, который первым пересадил сердце, но мало кто знает, что задолго до него в нашем институте велись такие операции", – напомнил Миквабия.

Абхазия – центр долгожительства

Главный специалист по геронтологии и гериатрии, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки России, профессор Владимир Хавинсон сообщил, что в скором времени планируются совместные с сухумскими коллегами исследования долгожительства на обезьянах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Матуа: количество долгожителей заметно сократилось в Абхазии

"В этом году в июне в Сан-Франциско проходил мировой конгресс. Выступая, я назвал Абхазию – центром долгожительства. Таких мест немного в мире. Цель нашего приезда – продвинуть институт, поднять авторитет в области науки, что крайне важно для любой страны. Это делается через публикации в мировых изданиях. Мы в этом поможем", – пообещал профессор.

Торжественная церемония завершилась вручением "сумки участника" президенту Абхазии, не прошедшему регистрацию. В этом портфеле собрали текстовые материалы и сборники, подготовленные к конференции.

Юбилейная научно-практическая конференция "90 лет НИИЭПиТу АНА" проходила в Сухуме с 21 по 22 сентября. Информационным партнером выступало информагентство и радио Sputnik Абхазия.