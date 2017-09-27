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Автопробег - Дорогами Войны

Участники автопробега "Дорогой героев" стартовали из Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Автоклуб "Внедорожная Абхазия" подготовил акцию, приуроченную ко Дню освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1992 годов. По пути Сухум-Каманы-Сухум в автопробеге может принять участие любой желающий.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Анжелика Бения. Автопробег "Дорогой героев" стартовал на площади Свободы в День освобождения Сухума 27 сентября.

Цель акции – чтить память павших героев не на словах, а на деле, сказал участник автопробега Роланд Адлейба.

"Мы посещаем места боевой памяти, стараемся максимально останавливаться у каждого монумента. К большому сожалению, сегодня нужно напоминать, как это было, чтобы потомки помнили, какой ценой нам досталась свобода. Наши герои отдали самое дорогое, что у них было – жизнь", – сказал Адлейба.

Участники акции поедут по рокадной дороге, которая сыграла большую роль при освобождении Сухума во время войны, сообщил председатель автоклуба "Внедорожная Абхазия" Сергей Никитченко.

Автопробег - Дорогами Войны
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автопробег - Дорогами Войны

"Часть маршрута нашей акции – Западный фронт "Дорогой героев", другой маршрут "Дорога жизни" – Восточный фронт. Сегодня едем на Западный фронт – от Сухума до Каман и обратно. По этой дороге ночью шла бронетехника. Тайно. Эта дорога недоступна для легковых машин. Общая протяженность маршрута — 50 километров. Основная часть маршрута проходит по горной местности, сложный интересный рельеф. Всем джиперам понравится", – уверен Никитченко.

Участники автопробега выехали в сторону Нового Афона, через Псырцху едут в Верхнюю Эшеру, дальше в Каманы. В 17:00 джиперы должны вернуться в Сухум, где, соединившись с участниками другой акции комитета по делам молодежи города, совместно возложат цветы в Парке Славы.




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