В честь Владислава: вечер памяти первого президента Абхазии

Вечер памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, организованный Госкомитетом по репатриации республики и приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, прошел в Государственной филармонии, на сцену которой вышли не только танцоры, певцы и актеры, но и 48 детей, названные в честь первого президента республики.

Sputnik, Бадри Есиава.

Владиславы

Абраскил, Великий, ниспосланный свыше, символ и спаситель Абхазии. Десятки эпитетов прозвучало в адрес Владислава Ардзинба в этот вечер вторника, но никогда раньше под крышей одного здания не собиралось столько обладателей имени, которое давно стало нарицательным в Абхазии.

На сцену Госфилармонии Абхазии вышли 48 детей по имени Владислав. Самому младшему из них всего одна неделя, а особенно громкие аплодисменты прозвучали в адрес полной тезки абхазского лидера и единственной Владиславе. Это, пожалуй, было самым необычным и трогательным моментом памятного вечера. Возможно, кто-то из этих детей когда-нибудь тоже может стать великим. Наверное, именно от этого на глаза некоторых зрителей навернулись слезы.

Ведущая мероприятия Гугуца Джикирба рассказала, что во время войны бабушке Владиславы нередко приходилось спасаться от обстрелов и бомбежек в подвале дома вместе со своим сыном. Стоя на коленях, она молилась.

"Боже, Владислав, прошу тебя, спаси наш народ", — в слезах обращалась за помощью женщина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вечер памяти Владислава Ардзинба

Эти слова слышал ее маленький сын и долгое время думал, что Бога зовут Владислав. Когда он вырос, решил, что своего ребенка он непременно назовет этим именем. Родилась девочка, но данное слово он сдержал.

Вечер памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, который был организован Госкомитетом по репатриации республики, состоялся в Сухуме во вторник 26 сентября и был приурочен к 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

На памятном мероприятии присутствовали глава государства Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барциц, депутаты Парламента, супруга Владислава Ардзинба – Светлана Джергения, а также представители Кавказского культурного центра и Федерации абхазских культурных центров в Турции.

Как только открылся занавес, люди встали. На сцене от самого потолка висели две знаменитые фотографии Ардзинба, где он в национальной одежде держит кинжал на поясе и в деловом костюме с яркой улыбкой.

После того как прозвучал гимн Абхазии, на сцену Госфилармонии вышли актеры, певцы и танцоры. Концертная программа состояла из стихов, народных песен и национальных танцев. Все это робко дополнили стихотворениями о Владиславе Ардзинба дети, которых назвали в его честь.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вечер памяти Владислава Ардзинба

Воспоминания

Какой же вечер памяти без воспоминаний. Особенно, когда это касается имени Владислава Ардзинба.

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, репатриант из Турции Октай Чкотуа рассказал удивительную историю, в которую он сам поверил не сразу, и которая, по его словам, стала очередным доказательством того, что Ардзинба был послан свыше.

"Когда началась война, мы были на отдыхе в Турции. Собрались. Одни плакали, другие громко разговаривали и все пребывали в замешательстве. В те дни, моя невестка по фамилии Хварцкия сказала, что увидела сон, где абхазский народ победит в войне. Дай Бог тебе благословения, сказал я ей и пообещал, что если ее сон сбудется, я на собственных плечах понесу ее от Сухума до Нового Афона и принесу в жертву козленка", — вспомнил Октай Чкотуа.

Невестка Чкотуа попросила его не торопиться с обещаниями, так как победа гарантирована, а преодолеть такое расстояние с человеком на плечах слишком тяжело. Козленка будет достаточно, сказала она ему.

© Фото: с сайта В.Г. Ардзинба Владислав Ардзинба: ученый лидер 16

В своем сне Хварцкия увидела большое скопление людей, но их лица она не могла разобрать, так как было темно. Вдруг из толпы вышел человек, которого она сумела хорошо разглядеть. Поцеловав ее голову, как это принято в абхазском этикете, произнес подбадривающие слова.

"Не падайте духом. Победа будет за нами", — сказал незнакомец и снова "растворился" в толпе.

Прошло еще некоторое время. Невестка Чкотуа, которой приснился тот сон, пришла в Союз абхазов в Адапазары, где висели фотографии лидеров и выдающихся личностей Турции и Абхазии. Среди них она узнала того человека, который пришел к ней во сне с благой вестью. Им был Владислав Ардзинба.

Геннадию Цвижба — ветерану Отечественной войны народа Абхазии —Владислав Ардзинба запомнился мудрым руководителем, который повел народ к победе.

"Слово Владислава для врага было пронзительным, а для народа воодушевляющим. Дело, начатое Владиславом Ардзинба, по сей день берется за основу в жизни нашего народа. Проявив смелость и дальновидность, Владислав погас, словно свеча. Наш Владислав навсегда останется символом нашего благополучия и свободы", — сказал Цвижба.

В ходе концертной программы и выступлений ораторов, на экране демонстрировалась видеохроника с первым президентом Абхазии. В основном эти съемки проходили во время рабочих поездок Ардзинба в Турцию.

После завершения вечера памяти, супруга Владислава Ардзинба Светлана Джергения призналась корреспонденту Sputnik, что ей все очень понравилось, а выход детей на сцену даже заставил ее прослезиться.

Мать маленького Владислава Аргун Татьяна рассказала, что ее сын появился на свет в день рождения российского президента Владимира Путина 7 октября, но так как они живут в Абхазии, подчеркнула она, решили назвать его в честь первого президента своей страны.

"Я хотела бы, чтобы мой сын вырос настоящим патриотом нашей Родины и был честным человеком, как наш Ардзинба", — сказала Татьяна.

Сам Владислав Аргун хорошо знает, в честь кого ему было дано имя, и считает его великим лидером, который принес победу абхазскому народу. Маленький Владислав заявил, что тоже хочет стать президентом.