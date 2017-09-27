"Прямая линия" с министром иностранных дел Абхазии началась

"Прямая линия" с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове пройдет с 14 до 16 часов в среду 27 сентября.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik, Амра Амичба. Пользователи социальной сети Фейсбук в режиме реального времени могут задавать вопросы на странице министра иностранных дел Абхазии Даура Кове.

"Я готов ответить на ваши обращения, замечания и предложения. Это будет большой и определенно интересный разговор", — написал Кове 21 сентября, анонсируя "прямую линию".

При этом следует учесть, что со страницы будет удаляться контент, нарушающий законодательство и права граждан, грубые, оскорбительные комментарии в адрес пользователей, а также комментарии, содержащие ненормативную лексику.

За пять минут до начала "прямой линии", устраиваясь перед компьютером, Даур Кове признался, что не знает, чего ожидать.

"Такой формат будет апробирован впервые, нацелен на то, чтобы увидеть запросы общества к нашему министерству, чего ожидает население от внешней политики. Также интересны вопросы извне. Может, будет шквал вопросов, а может, ни одного. Подождем".

"Прямая линия" с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове пройдет с 14 до 16 часов в среду 27 сентября