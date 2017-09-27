Разыскиваемый Павел Ардзинба водворен в ИВС МВД Абхазии

Ранее Генпрокуртура объявила в розыск П.Х. Ардзинба по подозрению в покушении на жизнь бывшего президента Абхазии Александра Анкваба в феврале 2012 года в Гудауте.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Разыскиваемый правоохранительными органами Павел Харитонович Ардзинба 1951 года рождения явился в Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия 26 сентября, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Ардзинба П.Х. ранее разыскивался и обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 203(Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом до 300 тысяч рублей), статьями 275 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и 319 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), частью 3 статьи 29 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) — пункты "а" и "з" части 2 статьи 99 (Убийство двух и более лиц), частью 1 статьи 29 – статьи 275, статьями 275, 275, 275 и 319, частью 3 статьи 217 и частью 2 статьи 164 УК Республики Абхазия", — говорится в сообщении.

По сообщению Генпрокуратуры, Павел Ардзинба задержан, допрошен по существу обвинения и направлен для дальнейшего содержания под стражей в ИВС МВД Республики Абхазия.

© Fotolia/ Gino Santa Maria Покушавшиеся на Александра Анкваба получили тюремные сроки

Обвинения по делу о покушении на Анкваба были также предъявлены Анзору Бутба, Тамазу Барциц, Эдлару и Эдгару Читанава, Рамзи Хашиг, Астамуру и Алхасу Хутаба, Рустану Гицба, Муртазу Сакания. Заочное обвинение было предъявлено умершему Алмасбею Кчач.

Верховный Суд Абхазии 11 апреля 2017 года назначил сроки тюремного заключения покушавшимся на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба.

Рамзи Хашиг и Астамур Хутаба были приговорены к тюремному заключению строгого режима сроком на 20 лет, срок отбытия наказания исчисляется с момента их задержания, с апреля 2012 года. Соучастник преступления Алхас Хутаба был приговорен к 19 годам тюрьмы, Эдгар Читанава получил 14 лет заключения, а его брат Эдлар Читанава — 15 лет.

Путем частичного сложения наказаний, Рустан Гицба был осужден сроком на 9 лет. Муртаз Сакания также был признан виновным в соучастии в преступлении, суд ему назначил четыре года лишения свободы, однако в виду того, что он отбыл указанный срок, находясь под стражей, судебное разбирательство в его отношении было прекращено.

Подсудимый Тамази Барциц был оправдан, суд признал его право на обращение для возмещения имущественного и морального ущерба. Суд признал доказанным участие умершего в 2012 году Алмасбея Кчач в покушении и принял решение прекратить уголовное дело в связи со смертью обвиняемого.