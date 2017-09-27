Красочный "тюнинг": участники автопробега раскрасили свои машины

В День освобождения Сухума комитет по вопросам молодежи и спорта столичной администрации организовал автопробег в память о погибших защитниках Абхазии.

На подготовительном этапе праздничной акции присутствовал корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

День освобождения Сухума – один из самых любимых и ярких праздников в новейшей истории Абхазии. Красочным получился и автопробег, организованный комитетом по вопросам молодежи и спорта республики.

К обеду среды 27 сентября десятки автолюбителей начали собираться у Абхазского государственного драматического театра. Седаны и внедорожники, иномарки и автомобили российского производства — все были равны в этот день.

"Мы решили сделать этот праздник красочным, и нас многие поддержали в этом. Автомобили участников автопробега будут разукрашены в цвета национального флага. Мы совершим небольшой автопробег по городу, возложим цветы в Парке Славы. А дальше колонна под музыку и с флагами пройдет по набережной Сухума", — рассказала специалист отдела молодежи комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Оксана Пачулия.

По словам Пачулия, акция была предложена комитетом и утверждена администрацией города и МВД Абхазии, сотрудники которого будут сопровождать автоколонну. Это идея вызвала большой интерес со стороны пользователей соцсетей и государственных организаций республики.

Всего, добавила она, заявлено участие 50 автомобилей от госучреждений, и присоединиться к ним, будет иметь возможность каждый.

© Sputnik / Томас Тхайцук Участники автопробега "Дорогой героев" стартовали из Сухума

Атмосфера на площади у драмтеатра и вправду была праздничной. Молодые люди – организаторы, участники и волонтеры акции пребывали в хорошем настроении и с большим энтузиазмом раскрашивали автомобили.

"За два часа мы должны раскрасить все машины. Используем меловую краску, которая легко смывается. От этого у автомобилей не будет никаких повреждений или царапин, все безопасно", — поделилась волонтер Марианна Кубрава.

К автопробегу готовились не только парни, но и девушки. На своем белоснежном БМВ приехала Елизавета Малия из Сухума, у которой, как она сама рассказала, уже семилетний стаж езды за рулем.

"Это очень великий праздник для нашей страны. Об акции я узнала из интернета и сразу приняла решение поучаствовать. Это некая дань памяти нашим павшим войнам", — отметила Елизавета.

Подготовка к автопробегу © Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовка к автопробегу © Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовка к автопробегу © Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовка к автопробегу © Sputnik / Томас Тхайцук

Подготовка к автопробегу © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка к автопробегу

При помощи заранее заготовленных трафаретов, очень ловко и довольно качественно волонтеры наносили баллончиками надписи и национальную символику на кузова автомобилей. Надписи "Акуа", "Аиааира", "Апсны", изображения флага и герба Абхазии украсили капоты, багажники, лобовые стекла и двери машин. Порой образовывались целые очереди, и хозяева автомобилей, не дожидаясь, пока волонтер освободится, сами приступали к "тюнингу".

На своей "двенашке" к автопробегу присоединился и Тимур Харчилава. Он уверен, что это меньшее, что молодежь может сделать в память о защитниках Отечества.

"Этот день в нашей памяти останется навсегда. Сегодня мы радуемся и веселимся, но этого не было без тех, кто сложил за нас головы", — подчеркнул Харчилава.

Для того чтобы стать участником автопробега, Астамур из Сухума даже выпросил служебный автомобиль у своего руководства.

"Я три часа просил своего начальника дать мне машину для участия в автопробеге. Этот день для нас особенный, так как многие из наших братьев воевали и погибли в те годы. Спасибо им большое за то, что дали нам возможность жить", — сказал участник акции.

Автопробег в память о погибших защитниках Абхазии, посвященный Дню освобождения Сухума, стартовал 27 сентября 2017 года.