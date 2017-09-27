Ответ министра: во время "прямой линии" Дауру Кове задали 15 вопросов

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове провел "прямую линию" с пользователями социальной сети, которые задавали ему вопросы в режиме реального времени.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Амра Амичба. В течение двухчасовой "прямой линии" 15 вопросов задали пользователи абхазского сегмента Фейсбук министру иностранных дел Абхазии Дауру Кове в среду 27 сентября.

Новый формат общения граждан с чиновником апробировался сегодня во внешнеполитическом ведомстве страны с 14 до 16 часов. Первый вопрос поступил буквально на первых минутах от пользователя Илоны Арсалия. Ее интересовал вопрос начала процедуры выдачи российского гражданства.

"Проект соглашения поступил в МИД Абхазии, данный проект прошел согласование с органами исполнительной власти Республики Абхазия и был направлен в МИД РФ с нашими поправками. Ожидаем ответа российской стороны", — написал министр на своей странице.

Алан Джопуа спросил, возможно ли начать процесс переговоров с Республикой Куба для дальнейших взаимоотношений с Абхазией.

Министр иностранных дел отметил, что переговоры ведутся со многими странами Латинской и Центральной Америки, в том числе и с Кубой.

"Сложно давать определенные прогнозы. Но процесс идет", — написал Даур Кове.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Прямая линия" с министром иностранных дел Абхазии началась

Ряд вопросов касался работы представительства Абхазии в Турции, деятельности Совета молодых дипломатов при МИД, эффективности площадки Женевских дискуссий, результатов поездки абхазской делегации в Сирию, предоставлении гражданства Абхазии иностранным гражданам.

Не обошлось и без острых, актуальных вопросов, обсуждаемых в обществе, в частности, муссируемого в последнее время возможного принятия закона "Об иностранных агентах".

"Нам в МИД не поступал проект данного закона, поэтому я не намерен комментировать слухи. Если говорить в целом о деятельности неправительственных организаций в Абхазии, то в них работают достойные люди, известные абхазскому обществу. Подчеркну, многие из них внесли серьезный вклад в становление государственности Абхазии. Мы работаем с неправительственным сектором, и в ближайшее время эта работа получит новое развитие на площадке Общественного Совета при нашем министерстве", — ответил министр пользователю социальной сети.

Среди вопросов были и поздравления с Днем освобождения Сухума и даже одно пожелание Дауру Кове — выдвинуться в качестве кандидата в президенты на следующих президентских выборах.

Подводя итоги "прямой линии" министр иностранных дел заметил, что, судя по вопросам, обществу интересна деятельность МИДа.

"Первый опыт подобного общения. Видим, что активность среди посетителей была, интересны темы, связанные с внешней политикой. Есть необходимость проведения подобного формата общения с людьми. В дальнейшем продумаем еще пути, чтобы подробно рассказывать о деятельности Министерства иностранных дел. Не можем говорить обо всем, что мы делаем. Но, что возможно, максимально мы стараемся осветить", — отметил Даур Кове.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове провел "прямую линию" с пользователями социальной сети, которые задавали ему вопросы в режиме реального времени с 14 до 16 часов 27 сентября.