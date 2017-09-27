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Завершение автопробега возложение цветов в парке Славы и пеший проход с флагом по набережной

Дождь не помеха: возложением и шествием завершился автопробег в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (20)
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В День освобождения Сухума комитет по вопросам молодежи и спорта столичной администрации организовал автопробег в память о погибших защитниках Абхазии в среду 27 сентября.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Несмотря на дождь, участники автопробега в честь Дня освобождения Сухума возложили цветы в Парке Славы и прошлись с национальными флагами по набережной столицы, рассказала корреспонденту Sputnik специалист  комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Оксана Пачулия в среду 27 сентября.

Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной

"Конечно, дождь немного внес коррективы в наши планы, и такого эффекта, которого мы ожидали, к сожалению, не было. Но участники акции все равно совершили автопробег по Сухуму, затем возложили цветы в Парке Славы и прошли с нашей национальной символикой и воздушными шарами по набережной", — сказала Пачулия. 

Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной

Она добавила, что шествие планировалось провести под живую народную музыку, но погода не дала такой возможности. Дождь также частично смыл надписи и государственную символику с автомобилей. 

Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной

Автопробег, посвященный Дню освобождения Сухума, был организован комитетом по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума.

Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной

Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (20)



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