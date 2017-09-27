Дождь не помеха: возложением и шествием завершился автопробег в Сухуме

В День освобождения Сухума комитет по вопросам молодежи и спорта столичной администрации организовал автопробег в память о погибших защитниках Абхазии в среду 27 сентября.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Несмотря на дождь, участники автопробега в честь Дня освобождения Сухума возложили цветы в Парке Славы и прошлись с национальными флагами по набережной столицы, рассказала корреспонденту Sputnik специалист комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума Оксана Пачулия в среду 27 сентября.

© Sputnik / Томас Тхайцук Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной

"Конечно, дождь немного внес коррективы в наши планы, и такого эффекта, которого мы ожидали, к сожалению, не было. Но участники акции все равно совершили автопробег по Сухуму, затем возложили цветы в Парке Славы и прошли с нашей национальной символикой и воздушными шарами по набережной", — сказала Пачулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной

Она добавила, что шествие планировалось провести под живую народную музыку, но погода не дала такой возможности. Дождь также частично смыл надписи и государственную символику с автомобилей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной

Автопробег, посвященный Дню освобождения Сухума, был организован комитетом по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума.