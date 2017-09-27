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Завершение автопробега, возложение цветов в Парке Славы и пеший проход с флагом по набережной

"Не сахарные" джиперы завершили акцию "Дорогой героев" в Парке Cлавы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (20)
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Клуб "Внедорожная Абхазия" завершил автопробег, приуроченный ко Дню освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik, Анжелика Бения. Приуроченный ко Дню освобождения Сухума автопробег "Дорогой героев" завершился в Сухуме возложением цветов к мемориалу в Парке Славы.

Председатель автоклуба "Внедорожная Абхазия" Сергей Никитченко отметил, что непогода не помешала автопробегу.

Завершение автопробега возложение цветов в парке Славы и пеший проход с флагом по набережной
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дождь не помеха: возложением и шествием завершился автопробег в Сухуме

"Мы прошли весь маршрут. Дождь настиг нас уже в Каманах, но он нам не помешал. Участники автопробега не сахарные. Они знают, что такое грязь и непогода", – сказал Никитченко.

Джиперы проехали по рокадной дороге, которая сыграла большую роль при освобождении Сухума во время войны. Основная часть маршрута проходила по горной местности со сложным рельефом. Общая протяженность маршрута — 50 километров. От Сухума до Каман и обратно. 

Воссоединившись в столице с участниками автопробега, организованного комитетом по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, джиперы возложили цветы к мемориалу в Парке Славы.

Затем участники автопробега пронесли по набережной государственный флаг Республики Абхазия, громко пели гимн республики и скандировали синхронно: "Ура! Ура! Ура!".

30 сентября клуб "Внедорожная Абхазия" планирует присоединиться к акции "Бессмертный полк". Стать участником автопробега и проехать по Сухуму организованной колонной с джиперами может любой желающий.

Темы:
24-ая годовщина Дня Победы (20)



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