Президент ПМР прибыл в Абхазию на празднование Дня Победы

Делегация Приднестровской Молдавской Республики, возглавляемая президентом ПМР Вадимом Красносельским, примет участие в празднованиях, посвященных 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 28 сент — Sputnik. Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с супругой на границе встретили вице-президент Республики Абхазия Виталий Габния и министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове, сообщается на сайте президента Абхазии.

"Вадим Красносельский прибыл в Абхазию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 24 годовщины Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. Официальный визит президента Приднестровской Молдавской Республики в Республику Абхазия продлится с 28 сентября по 2 октября", — говорится в сообщении.

© Фото: официальный сайт президента Абхазии Официальная встреча делегации Приднестровской Молдавской Республики во главе с Президентом Вадимом Красносельским на государственной границе по реке Псоу

30 сентября В Абхазии отмечают 24 года, как абхазские войска, преодолев упорное сопротивление противника, освободили Абхазию от грузинских оккупантов.