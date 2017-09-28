14:25 28 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Официальная встреча делегации Приднестровской Молдавской Республики во главе с Президентом Вадимом Красносельским на государственной границе по реке Псоу

Президент ПМР прибыл в Абхазию на празднование Дня Победы

© Фото: официальный сайт президента Абхазии
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7020

Делегация Приднестровской Молдавской Республики, возглавляемая президентом ПМР Вадимом Красносельским, примет участие в празднованиях, посвященных 24 годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

СУХУМ, 28 сент — Sputnik. Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского с супругой на границе встретили вице-президент Республики Абхазия Виталий Габния и министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове, сообщается на сайте президента Абхазии.

"Вадим Красносельский прибыл в Абхазию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 24 годовщины Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. Официальный визит президента Приднестровской Молдавской Республики в Республику Абхазия продлится с 28 сентября по 2 октября", — говорится в сообщении.

Официальная встреча делегации Приднестровской Молдавской Республики во главе с Президентом Вадимом Красносельским на государственной границе по реке Псоу
© Фото: официальный сайт президента Абхазии
Официальная встреча делегации Приднестровской Молдавской Республики во главе с Президентом Вадимом Красносельским на государственной границе по реке Псоу

30 сентября В Абхазии отмечают 24 года, как абхазские войска, преодолев упорное сопротивление противника, освободили Абхазию от грузинских оккупантов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Руки пожилой женщины, архивное фото
    Земля стариков

    Латвия к 2030 году может превратиться в «землю стариков» – 46 процентов населения страны к указанному сроку перевалит порог в 50 лет.

  • Военные, архивное фото
    Боевой выход

    Для участия в операции MINUSMA Литва направляет в Мали 34 военнослужащих в составе войск Бундесвера.

  • Люди
    Цена гражданства

    Молдавское правительство утвердило регламент, в котором указана сумма, за которую иностранец сможет стать гражданином страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Завершение автопробега возложение цветов в парке Славы и пеший проход с флагом по набережной
День освобождения Сухума: возложение, автопробеги, поднятие флага
Показ мод в Париже с моделями-карликами
Модели-карлики вышли на подиум: показ мод в Париже
План Мероприятий
День Победы в Абхазии: карта празднования

Соцсети

Sputnikabkhazia