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Экологи: глобальное потепление опасно для прибрежных стран

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi
В Абхазии
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Во всемирный день моря, который отмечается 28 сентября, директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар и заместитель директора Института океанологии Российской академии наук Петр Завьялов рассказали в студии радио Sputnik о состоянии прибрежных вод Черного моря и о влиянии глобального потепления на большие водоемы.

Sputnik, Амра Амичба.

В Абхазии Институт экологии ведет экологический мониторинг состояния морской среды на предмет загрязнения, в первую очередь нефтепродуктами.

"Черное море является очень важным транспортным коридором для стран черноморского региона. Загрязнение Черного моря может иметь существенное значение для туристического сектора в экономике Абхазии, — сказал Роман Дбар. — Работаем с дюжиной профильных российских учреждений, которые используют наши возможности и площадку для проведения исследований. Институт не только проводит исследования, но и осуществляет супервайзинг работ по экологическому мониторингу в рамках изысканий, которые проводит компания "Роснефть". И благодаря этому мы располагаем сегодня, аккумулируя и анализируя результаты этого мониторинга, очень качественной и основательной базой данных о состоянии не только гидрохимического состава воды, ее динамики в годовом цикле, но имеем возможность анализировать и получать данные о состоянии биоты(живые организмы Черного моря – ред.) — от обычного планктона до состояния высших млекопитающих, таких как дельфины".

13 фактов о Черном море
© Sputnik. Леон Гуния
13 фактов о Черном море

По словам заместителя директора Института океанологии Российской академии наук Петра Завьялова, загрязнение морей или океана — серьезная проблема.

"Океан обладает удивительной способностью перерабатывать и поглощать отходы и загрязнения. Нельзя сказать, что водная масса океана опасно загрязнена. Если взять пробу воды где-нибудь подальше от берега, она будет такой же по основному содержанию химических веществ, какую пробу мог взять Колумб или викинги. В сегодняшних пробах будут присутствовать микроэлементы, связанные с ядерными испытаниями, — заметил Завьялов. — Но проблема загрязнения остро стоит в прибрежных районах, в замкнутых и полузамкнутых акваториях. В России таким водоемом является Черное море. Оно замкнуто почти и находится под большим влиянием материкового стока, туда впадает в десять раз больше речной воды с континента, чем это в целом по океанам. И эти речные воды несут всевозможные загрязнения".

Директор Института экологии Роман Дбар считает, что воды абхазской акватории Черного моря самые чистые. С территории Абхазии в морской бассейн стекает почти шесть процентов экологически чистой пресной воды, и этот компонент играет важнейшую роль в экологическом самоочищении вод Черного моря, — отметил эколог.

"Наши морские берега и акватория продолжают оставаться наиболее благополучными по всему периметру Черного моря, несмотря на то, что Черное море, по результатам экологического мониторинга, — один из загрязненных бассейнов в мире. Промышленно развитый черноморский регион, в бассейне которого проживают более 110 миллионов человек, активно загрязняется как промышленными, так и бытовыми стоками. Но, когда речь идет об абхазской акватории, здесь совершенно другая ситуация, это дает возможность говорить о развитии туристической отрасли экономики у наших берегов", — отметил эколог.

Дбар рассказал, что Институт экологии занимается исследованием Черного моря как одного из наиболее приоритетных направлений работы.

"Исследования ведутся по двум направлениям – это вопросы мониторинга физической среды Черного моря, где у института существуют почти 70-летний опыт совместно с Гидрофизическим институтом исследований физических параметров черноморской среды с использованием гидроакустических методов. Также второе очень большое направление — это состояние биоты, — сказал директор. — И эти два направления являются приоритетными в нашем институте.

Роман Дбар отметил, что к исследованию состояния биологических ресурсов Черного моря относится и изучение рыбных ресурсов, от которых зависит экономическое развитие Абхазии.

Отар Дзидзария
© Sputnik.
Отар Дзидзария: раньше Черное море называлось Абазгским

"Поэтому важно исследование рыбных запасов, их состояние, объемы допустимых изъятий рыбных ресурсов из морской среды, чтобы не допустить перепромысла, не нанести ущерб. Тем более что такой промысловый объект Черного моря, как хамса, играет очень важную роль в экономике республики", — отметил Роман Дбар.

Кстати, именно Институт экологии каждый год готовит справку, на основании которой Кабинет Министров принимает постановление об объемах изъятия экологических ресурсов в абхазских водах.

Заместитель директора Института океанологии РАН Петр Завьялов рассказал, что с глобальным потеплением уровень воды в мировом океане поднимается не так быстро, как об этом пишут СМИ.

"Уровень океана поднимается, и это одно из наглядных изменений климата. Уровень океана действительно растет, и это факт, со скоростью три миллиметра в год. Получается за 100 лет 30 сантиметров. В СМИ сгущают краски и говорят, что на 200 метров к концу этого века поднимется мировой океан и все затопит. Этого, конечно, не будет, — сказал Завьялов. — В целом, даже самые пессимистические оценки — в пределах одного метра к концу века. Если действительно поднимется уровень на один метр, проблема будет, но не глобальная. Это будет проблемой для инфраструктуры, которая находится непосредственно около воды, для стран, расположенных в низменностях. Например, Голландия, Венеция, малые острова очень озабочены этим процессом".

Всемирный день моря (World Maritime Day) — один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций. Этот день отмечается с 1978 года.




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