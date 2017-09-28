Метеорологи: в пятницу в Абхазии возможен дождь

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы, в пятницу в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь.
Ветер слабый, с порывами до 3-5 метров в секунду.
Атмосферное давление в норме, 761 миллиметр ртутного столба.
Температура воздуха ночью от +17˚С до +19˚С, днем от +24˚С до +26˚С.
Температура морской воды +24˚С, волнение умеренное.
В столице температура воздуха ночью +18˚С, днем +26˚С.
Относительная влажность воздуха 60-80%.