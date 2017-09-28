Метеорологи: в пятницу в Абхазии возможен дождь

Главные темы

Красносельский в Абхазии: кофе на Брехаловке и прогулка по набережной После официальной встречи президентов Республики Абхазия и Приднестровской Молдавской Республики руководители Абхазии организовали гостям экскурсию по вечернему Сухуму. О чем они говорили за чашечкой кофе, прогуливаясь по набережной, и как их встретили местные игроки в домино, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия Бадри Есиава. 480

Вирус бешенства: переносчики, мифы и фобия В Международный день борьбы с бешенством начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия Бадри Есиава о том, кто главный переносчик опасного заболевания и как избежать гибели после встречи человека с ним. 50