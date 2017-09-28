Конференция в Крыму пройдет без делегатов из абхазского Парламента

XXVII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации проходит в республике Крым без абхазских делегатов. Абхазия на конференцию не попала, так как Керченская паромная переправа, единственная автотранспортная связь между Крымом и остальной частью России, закрылась из-за непогоды.

СУХУМ, 28 сент — Sputnik, Анжелика Бения. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия не попала на XXVII Конференцию Южно-Российской Парламентской Ассоциации из-за ухудшения погодных условий, сообщил председатель парламентского комитета по аграрной политике Астамур Тарба.

"Конференция проходит в Республике Крым. Для участия в ней в Ялте собрались парламентские делегации девяти субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Абхазия на конференцию не попала, так как Керченская паромная переправа, единственная автотранспортная связь между Крымом и остальной частью России, закрылась из-за непогоды", — сообщил Тарба.

Движение паромов прекратилось 25 сентября из-за сильных порывов ветра. До настоящего момента стихия не позволила сделать ни одного рейса. Прогнозы неутешительные, сильный ветер, предположительно, продержится до 29 сентября, уточнил Астамур Тарба.

"Делегация из трех человек утром 26 сентября выехала из Сухума на своем автотранспорте, чтобы принять участие в работе конференции. Однако, в связи с ухудшением погодных условий, в районе Новороссийска нам сказали, что переправа закрыта. Мы переждали два дня, но после того как было объявлено штормовое предупреждение вчера в 7.00, мы были вынуждены вернуться обратно. Мы должны были обсудить широкий круг вопросов, но, к большому сожалению, данная конференция проходит без делегации из Абхазии", – сказал Тарба.

Конференция проходит с 28 по 29 сентября. Абхазская делегация планировала принять участие в совещаниях по строительству, сельскому хозяйству, по образованию. По словам Тарба, Абхазия получит приглашение и на следующую конференцию. Дата следующей конференции пока не известна.

Южно-Российская Парламентская Ассоциация (ЮРПА) была создана 25 апреля 2001 года как консультативный совещательный орган для осуществления законотворческой деятельности, установления межпарламентского сотрудничества и решения иных широкого круга вопросов.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия вступил в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию на правах ассоциированного членства 30 сентября 2005 года решением VI Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации.