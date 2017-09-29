Правило "золотого часа": как избежать встречи с кардиологом

Во Всемирный день сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября, главный кардиолог страны Людмила Отырба рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия Бадри Есиава, почему жители республики так часто страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и как важно не упустить драгоценное время.

Sputnik, Бадри Есиава.

Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующую позицию во всем мире, и Абхазия не исключение, отметила в беседе с корреспондентом Sputnik главный кардиолог республики Людмила Отырба.

По ее словам, признаки атеросклероза и сердечных заболеваний у пациентов в былые годы встречались в разы реже в силу приверженности абхазским традициям в принятии пищи и алкоголя. Во всем была мера, подчеркнула кардиолог.

"Мера была во всем. Люди не переедали, не перепивали и вели более здоровый образ жизни. Они были активны до глубокой старости, могли наравне с молодыми собирать урожай и взбираться на деревья. Все это вместе давало нам какой-то запас прочности", — уверена Отырба.

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С годами все изменилось, подчеркнула она. Жители республики, впрочем, как и население остальных стран мира, разучились проявлять воздержанность в этом, стали менее подвижны, многие страдают от избыточного веса, а мужчины в стране много курят. Такие пагубные привычки, считает кардиолог, не остаются без последствий.

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Возрастная категория пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавила Отырба, молодеет.

"Если говорить о серьезных заболеваниях, таких как инфаркт миокарда, по наблюдениям нашего отделения, чаще всего подвержены люди в возрасте от 50 и до 60 лет. С каждым годом растет число больных инфарктом миокарда в возрастной категории от 35 до 40 лет. К сожалению, эта тенденция прослеживается", — сказала Людмила Отырба.

Если в сухумских медучреждениях нет особых проблем с технической оснащенностью и с постановкой диагноза, то в районных больницах и поликлиниках ситуация удручающая. Даже не везде есть врачи-кардиологи. Поэтому, отметила Отырба, пациенты из районов перенаправляются в столичные медучреждения. Таких около 57% от общего числа пациентов Горбольницы Сухума.

Очень важно, продолжила свой рассказ она, материально и технически обеспечить районы. Необходимо на местах организовать оказание неотложной помощи.

"В кардиологии существует понятие "золотого часа". Это когда возникает острый коронарный приступ, который может перейти в инфаркт. И если за этот час успеть оказать необходимую помощь больному, то шанса выжить у него становится в разы больше", — сказала Отырба.

Всемирный день сердца впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие значимые организации.

Главная цель введения новой даты — повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.