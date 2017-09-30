Больше, чем серебряный пояс: трагическая история Жанны Гвинджия

Sputnik, Анжелика Бения.

Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба пополнится новым экспонатом – серебряным поясом погибшей во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов медсестры Жанны Гвинджия. Раритет музею передаст ветеран войны, Герой Абхазии Батал Кобахия.

Женщина на войне

"Я хочу передать музею необычную вещь 25-летней давности, которая связывает меня с войной. Это очень важный раритет, связанный с одной из страниц нашей Отечественной войны, эта страница в лице одного человека – Жанны Гвинджия из Адзюбжи, бесстрашно воевавшей, награжденной орденом Леона. Три месяца сводила она меня с ума: на войне она хотела быть женщиной, хотела иметь красивую форму, хорошую обувь, которую сложно было достать, но мы с ней добывали, не только ей, но и другим медсестрам", – сказал Кобахия.

© Фото: Ремзик Агрба Эваколпункт в ресторане Эшера. Октябрь 1992

Когда началась война, – поделился воспоминаниями один из главных организаторов медико-санитарного батальона Батал Кобахия, – формировался медицинский батальон. Одна из первых, кто пришел на боевые позиции, была Жанна Гвинджия. Ветеран войны признался, что найти с ней общий язык удалось не сразу.

"Она была очень независима, решительна, не подчиняема, а это война, и каждый должен был быть на своих рубежах. У нас было две войны, на наших позициях – одна война была с грузинами, другая – у меня с ней. Но позже я понял, что на нее можно положиться", – рассказывал Кобахия.

После завершения Гагрской операции руководство Абхазии принимает решение укрепить Восточный фронт и направить туда своего представителя Мушни Хварцкия. Он направляется туда 19 октября 1992 года. Хварцкия сформировал свой боевой отряд и стал организовывать систематические вылазки на вражеские позиции. На Восточном фронте планировались крупномасштабные операции. В ноябре 1992 года Жанна вдруг решает лететь на восток, чтобы узнать, нужна ли там медицинская помощь.

Улететь, чтобы вернуться

Вечер перед вылетом Жанны Батал Кобахия помнит хорошо. Он хотел лететь вместе с ней, но она была категорически против этого.

© Фото: из архива Батала Кобахия На войне в белых халатах

"Жанна сказала, что завтра улетает и хочет со мной поговорить. В штабе был один диван, на котором мы по несколько человек спали. Я прилег, она решила лечь рядом. Мы лежали в одежде. Говорили с ней до самого утра, о ее жизни, которая у нее была очень тяжелая, но в чем-то очень светлая. Вдруг она взяла мою руку и поцеловала, как брату. Я был в недоумении. Она сказала, что только на войне почувствовала себя женщиной, что только со мной она ощущает себя чистой, ангелом, сестрой. Сказала, что хочет, чтобы я ее крестил", – делился воспоминаниями Кобахия.

Утром перед вылетом Батал ее покрестил. Он спросил Жанну, сможет ли она пробраться к его сестрам, которые с детьми остались в Поквеше. Жанна обещала ему привезти их.

Она выполнила обещание, посадив в вертолет сестру и детей. Но ступить на землю им было не суждено. 14 декабря 1992 года над селом Лата (Гулрыпшский район – ред.) вертолет был сбит. Вертолет совершал гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В нем погибли 87 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв были восемь беременных женщин.

Кобахия сестру опознал не сразу. Но среди обугленных тел узнал тело Жанны по белому ремешку, который как-то где-то раздобыл и подарил нескольким своим медсестрам.

"Потом мне рассказали, что Жанна тащила за собой в вертолет очень полную женщину с ребенком. Это и была моя сестра. Жанну я узнал среди погибших, не узнал сестру. За две недели до этого я нашел где-то два белых роскошных ремня, один дал Жанне Гвинджия, другой – Ляле Аршба. Обеим суждено было погибнуть в вертолете", – тяжело вздыхая, делился Батал Кобахия.

© Фото: Из личного архива Батала Кобахия Эваколпункт в ресторане Эшера. Октябрь 1992

Почему рассказываю об этом?

"Почему я рассказываю эту историю? Недавно я был в экспедиции по проекту "Горная Абхазия". Батал Джопуа рассказал мне, что Жанна передала ему серебряный ремень. Я сказал, что этого не может быть. Когда в декабре Жанна хотела вернуться, ребята на Восточном фронте, которые привыкли к ней, говорили, что не хотят с ней расставаться. Тогда она сняла ремень и вручила его Баталу Джопуа, сказав, что этот ремень очень дорог для нее, и что она вернется за ним через два дня. Это не просто ремень, это символ возвращения", – сказал Кобахия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача ремня Баталом Кобахия музею Боевой Славы

С каждым годом говорить о войне все сложнее. Дыхание войны вырывается в жизнь всегда неожиданно, признался он.

"Я думал, что со временем боль притихнет, воспоминания немного погаснут, но нет. Они еще ярче, еще сильнее. Серебряный ремень лежит у меня на письменном столе. Каждый вечер я хочу написать о ней. Нет сил. Я понял, что лучше об этом сказать. Потом, возможно, эти воспоминания выльются на бумагу. Всех с Днем Победы!" – сказал ветеран.

В конце беседы Батал Кобахия добавил, что воспоминаний о людях, с которыми был на войне, много, что планирует их собрать в одну книгу. В книге воспоминаний найдет свое место и история о Жанне из Адзюбжи.