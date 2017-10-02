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Ярослав Евдокимов

Томск, Австралия, Сухум: повар-путешественник Ярослав Евдокимов

© Sputnik. Грецов Константин
В Абхазии
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Ярослав Евдокимов - шеф-повар одного из прибрежных абхазских ресторанов. О том, как судьба закинула повара из Сибири в Страну Души, о его кавказских корнях и тонкостях работы повара он рассказал корреспонденту Sputnik.

Sputnik, Асида Квициния.

"Я нестандартный шеф-повар. Я занимаюсь тем, что ставлю работу заведения. Мой контракт длится в среднем от полугода до года Я провожу так называемый ребрендинг ресторана: обучаю поваров, подбираю персонал, если прихожу на готовую кухню, то создаю новое меню, иногда устраиваю перестановку, даже небольшой ремонт, и если необходимо, то набираю новую команду", — рассказывает о своей работе Ярослав.

Как рассказывает повар, это его не первый приезд в Абхазию. Сам Ярослав родом из Сибири, в детстве он приезжал в Абхазию в гости к бабушке, которая проживала здесь. 

"Я часто приезжал сюда отдыхать. Здесь жила моя бабушка, Абхазия мне хорошо знакома В один из моих приездов я познакомился с директором ресторана, в котором работаю сейчас. Он знал, чем я занимаюсь, и предложил мне здесь поработать. Я согласился", — продолжает повар.  

Ярослав Евдокимов получил высшее образование в сфере рекламы. Но готовить он любил с самого детства.

"Мне нравилось готовить вместе с бабушкой еще в детстве. Но учился я на пиарщика, а в повары пошел случайно. В моем родном городе Томске знакомые открыли ресторан и предложили мне в свободное от учебы время поработать помощником шеф-повара. Так началась моя карьера повара, в которой я стал развиваться очень быстро, и стал менять одно заведение за другим. Где-то учился готовить на гриле, потом захотел освоить японскую кухню, итальянскую, французскую, где то был су-шефом, где-то шеф-поваром, но этого мне было мало. Я стал понимать, что тех знаний, которые я получаю, мне не хватает", — вспоминает Евдокимов.  

Робот-повар приготовил суп и угостил им посетителей на выставке в Китае
© RUPTLY.
Робот-повар приготовил суп и угостил им посетителей на выставке в Китае

Работать у плиты Ярославу нравилось, но после женитьбы у повара в жизни возник переломный момент: финансов стало не хватать, пришлось задумываться о смене профессии и возвращении к своей специальности.

"В этот сложный период меня поддержала моя семья. Они дали мне возможность развиваться в профессии повара, учиться у лучших поваров мира, у так называемых мишленовских звезд. Я общался с ними, стоял рядом возле плиты, очень много сил было потрачено. Я успел поработать во многих странах, набирался опыта в Австралии, Франции, Италии, а также в одном из лучших ресторанов России "Экспедиция", — рассказывает повар.

Основным меню этого ресторана была дичь, Евдокимова пригласили изменить меню заведения.

"В то время я уже зарекомендовал себя как хороший шеф-повар. Пришел я в этот ресторан с большим опытом работы. Заведение серьезное, моей задачей было из северных блюд сделать похожие на европейские, и я с этим неплохо справился. Уходить оттуда я не собирался, но, к сожалению, заведение сгорело, и выбора у меня не было", — вспоминает повар. 

После этого случая Ярослав практически сразу был приглашен в один из ресторанов Новосибирска, главной особенностью которого были две разные кухни — русская и итальянская.

"Было интересно, справлюсь ли с задачей быть шеф-поваром двух разных кухонь, которые отделены одной стеной. Было весело: в одну бежишь, лингвини пробуешь, в другую бежишь, борщ проверять", — продолжил он.

Напечатанная еда: первый ресторан на основе 3D-технологии открылся в Лондоне
© RUPTLY.
Напечатанная еда: первый ресторан на основе 3D-технологии открылся в Лондоне

Ярослав Евдокимов поработал там полгода, затем его пригласили в Новокузнецк, в один из лучших ресторанов Сибири. После было еще много ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, даже в Австралии Ярослав ставил новое меню.  

Душа кухни

Как рассказывает Ярослав, самое главное в профессии повара — это вдохнуть душу в кухню.

"Самое главное в профессии шеф-повара  - это дать определенную душу кухни. Очень часто я сталкивался с тем, что на кухне люди бегают, работают, суетятся, а кухня сама все равно без души, нет эмоций, кухня не живет и не дышит. Очень важно, чтобы в заведении был человек, который заряжает энергией своих сотрудников, этим отличаются мишленовские повара, они вкладываются не только в свое блюдо, но и в каждого сотрудника, который с ним работает", — объясняет повар.

Помимо классических рецептов европейской кухни, в арсенале Ярослава большое количество авторских блюд, и он продолжает создавать новые.

"Каждые две недели я готовлю сет от шеф-повара, который можно попробовать в течение этого времени и больше нигде и никогда. У меня есть также пару задумок с национальной абхазской кухней, а именно, хочу поэкспериментировать с мамалыгой и мясом, но это будет другая подача. Я придам ей более опрятный вид и форму, добавлю вкуса, и блюдо будет потрясающим", — говорит он.

Ярослав Евдокимов работает в Абхазии несколько месяцев и собирается остаться здесь до декабря, а после снова приезжать сюда на отдых.




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