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Мидии за пять минут: специальный рецепт от шеф-повара

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© Sputnik. Константин Грецов

Профессиональный повар Ярослав Евдокимов рассказал корреспонденту Sputnik, как быстро и вкусно приготовить черноморские мидии.

Ярослав Евдокимов, повар с большим стажем и богатой историей, был приглашен на работу в одно из абхазских прибрежных кафе. В арсенале у повара около 200 рецептов приготовления мидий.

"Мидии — интересный и очень нежный на вкус продукт. Для приготовления этого блюда я взял за основу классический итальянский рецепт. Для него я использую местные черноморские мидии, всегда получается потрясающе. На самом деле, это не удивительно, черноморские мидии входят в число лучших морепродуктов мира, и поэтому блюда из них всегда очень вкусные", — рассказывает Ярослав Евдокимов.

 Необходимы свежие продукты, чтобы блюдо было вкусным. Как рассказывает повар, у него есть свой поставщик мидий, который старается вылавливать самые крупные.

Повар поставил сковороду на плиту, налил масло, и процесс приготовления черноморских мидий в белом вине начался.

"Морепродуктам белое сухое вино подходит больше всего. Пока нагревается сковорода, необходимо нарезать лук, помидоры, немного перца и пару головок чеснока", — говорит Евдокимов.  

Мелко нарезанный лук отправился первым тушиться на сковороду, за ним последовали все остальные овощи, через пару минут туда же отправились сами мидии и немного белого вина. Через пять минут, все перемешав, повар снял сковородку — блюдо готово. 

В финальной части повар аккуратно разложил готовые мидии на тарелку, украсил дольками лимона и посыпал зеленью. 

Подробнее о Ярославе евдокимове читайте здесь >.




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