19:00 05 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Города России. Сочи

Квеквескири о фестивале в Сочи: постараемся затронуть все форматы

© Sputnik. Нина Зотина
В Абхазии
Получить короткую ссылку
3410

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примут участие около 70 делегатов из Абхазии, пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, рассказал Sputnik Абхазия председатель Государственного комитета республики по молодежной политике Теймураз Квеквескири.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik, Бадри Есиава. Молодежь, которая будет представлять Абхазию на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, постарается затронуть все форматы фестиваля, об этом рассказал радио Sputnik Абхазия председатель Госкомитета республики по молодежной политике Теймураз Квеквескири.

"Список ребят, которые представят Абхазию на этом фестивале, состоит примерно из 70 человек. Это представители нескольких сфер в области архитектуры, науки, спорта, творческие люди. Мы постарались затронуть все сферы для того, чтобы было видно, что у нас в Абхазии молодежь всесторонне развита", — отметил Квеквескири.

Квеквескири выразил уверенность в том, что делегаты из Абхазии достойно представят страну на фестивале, в котором в общей сложности примут участие около 20 тысяч человек из 100 стран. Абхазия продемонстрирует всестороннюю развитость своей молодежи на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, заявил он.

Полную версию интервью с Тимуром Квеквескири слушайте здесь>>>

Решение о проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов было принято после окончания второй Мировой войны осенью 1945 года в Лондоне на всемирной конференции "Молодежь за мир".

Первый всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге и стал самым продолжительным в истории фестивального движения — он длился почти шесть недель. В нем приняло участие более 17 тысяч человек из 71 страны.

Шестой по счету фестиваль, который прошел в 1957 году в Москве, стал самым массовым за всю историю его проведения. В нем участвовало около 34 тысяч человек, которые представили 131 страну.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Отопление
    33 несчастья

    В Петропавловске из-за аварии на тепломагистрали обвалился грунт, в яму с кипятком упал автомобиль, без тепла остались несколько жилых домов, школы и детские сады.

  • Пациент в больнице. Архивное фото
    Избили за неповиновение

    Власти турецкой Антальи подтвердили факт избиения полицейскими кыргызстанки: она нарушала порядок и не реагировала на предупреждения.

  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Беларуси Александр Лукашенко
    Не преувеличивайте!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске встретился с лидером Венесуэлы Николасам Модуро и посоветовал не преувеличивать сложности в латиноамериканской стране.

  • Посол Латвийской Республики Марис Риекстиньш (в центре) на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств
    Актуальные вопросы

    Россию заботит положение неграждан, а Латвию – транзит: президент России Владимир Путин и латвийский посол обозначили актуальные для своих стран вопросы.

  • Keulė Rūkė, архивное фото
    Аморальное кафе

    Специалисты по защите прав потребителей оштрафовали закусочную Keulė rūkė на 1,5 тысячи евро из-за рекламы, нарушающей принципы морали.

  • Президент Молдовы Игорь Додон посетил учения полигон в Бульбоака
    Неглавнокомандующий

    Депутаты Демпартии зарегистрировали в парламенте проект по изменению полномочий президента как главнокомандующего вооруженными силами.

  • Председатель правительства России Дмитрий Медведев (в центре) во время встречи президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, архивное фото
    Обоюдный настрой

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер России Дмитрий Медведев подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества сторон во всех сферах.

  • Стакан чистой питьевой воды
    Цветущая долина

    Правительство Узбекистана утвердило комплекс мер по улучшению системы питьевого водоснабжения населения Ферганской долины до 2022 года.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Тяжелое детство

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала журналистам из Люксембурга об "ужасах" своего советского детства.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лифт в Autostadt Silos, архивное фото
Самые необычные лифты в мире
Огонь, вода и ржавые трубы: как в Сухуме ремонтируют водовод
Огонь, вода и ржавые трубы: как в Сухуме ремонтируют водовод
Нобелевская премия
Нобелевская премия

Соцсети

Sputnikabkhazia