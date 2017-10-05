Квеквескири о фестивале в Сочи: постараемся затронуть все форматы

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примут участие около 70 делегатов из Абхазии, пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, рассказал Sputnik Абхазия председатель Государственного комитета республики по молодежной политике Теймураз Квеквескири.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik, Бадри Есиава. Молодежь, которая будет представлять Абхазию на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, постарается затронуть все форматы фестиваля, об этом рассказал радио Sputnik Абхазия председатель Госкомитета республики по молодежной политике Теймураз Квеквескири.

"Список ребят, которые представят Абхазию на этом фестивале, состоит примерно из 70 человек. Это представители нескольких сфер в области архитектуры, науки, спорта, творческие люди. Мы постарались затронуть все сферы для того, чтобы было видно, что у нас в Абхазии молодежь всесторонне развита", — отметил Квеквескири.

Квеквескири выразил уверенность в том, что делегаты из Абхазии достойно представят страну на фестивале, в котором в общей сложности примут участие около 20 тысяч человек из 100 стран. Абхазия продемонстрирует всестороннюю развитость своей молодежи на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, заявил он.

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Решение о проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов было принято после окончания второй Мировой войны осенью 1945 года в Лондоне на всемирной конференции "Молодежь за мир".

Первый всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге и стал самым продолжительным в истории фестивального движения — он длился почти шесть недель. В нем приняло участие более 17 тысяч человек из 71 страны.

Шестой по счету фестиваль, который прошел в 1957 году в Москве, стал самым массовым за всю историю его проведения. В нем участвовало около 34 тысяч человек, которые представили 131 страну.