Шмелев: гарантия стабильности Абхазии и Южной Осетии – сильная Россия

СУХУМ, 9 окт – Sputnik, Анжелика Бения. Гарантия стабильности в Абхазии и Южной Осетии – сильная Россия, активная позиция России в этих регионах – поддержка и защита своих союзников, сказала руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.

Холодная война между Россией и Западом сказывается на ситуации в Абхазии и Южной Осетии, и не способствует укреплению безопасности в регионе, считает он. На вопрос, что может помочь продвижению в Женевских дискуссиях Шмелев ответил, что "ситуация на переговорах заморожена". Однако он отметил, что любые переговоры лучше, чем конфронтация.

"В настоящее время ситуация может быть решена в случае, если Тбилиси признает независимость Абхазии и Южной Осетии, смирится с этим фактом. Тот формат, который существует, имеет право на существование, имеет свой потенциал, его нужно использовать. Но нужно понимать, что никакой формат переговоров в настоящих условиях проблему решить не сможет в отношениях между Абхазии и Грузии. Какой бы ни придумали формат переговоров, кого бы ни подключили, не заставить Тбилиси изменить свою позицию в отношении Абхазии. Точно так же как не заставить Абхазию изменить свою позицию по отношении к Грузии", – сказал руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.

Радиоверсию беседы слушайте здесь >>

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий в августе 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС. Очередной раунд дискуссий намечен на 10-11 октября 2017 года.