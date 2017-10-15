Битва "Титанов": двухдневный спортивный марафон завершился в Сухуме

Праздник спорта, проходивший в столице Абхазии в течение двух дней, подошел к концу. За два дня зрители с большим интересом наблюдали за спортивными событиями, в субботу прошел дружеский забег "Сухумский октябрь" и Кубок Евразии по плаванию на открытой воде, а в воскресенье прошли старты по триатлону.

Бадрак Авидзба, Sputnik

В эти выходные людей на набережной Сухума было особенно много, привлекло их внимание состязания по различным видам спорта. О том, чем запомнился второй день мероприятий читайте в материале Sputnik Абхазия.

В любую погоду

Погода за двухдневный спортивный марафон в Сухуме была абсолютно разной, если в субботу светило солнце и подходило для того, чтобы показать максимальный спортивный результат, то в воскресенье утром было дождливо. Дождь начался еще ночью образовал лужи на трассе а морские волны поднялись. Из-за волн организаторам пришлось исключить из детской дистанции плавание на открытой воде.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дети из Донецка выиграли соревнования по триатлону в Сухуме

На соревнованиях было очень много местных зрителей и гостей столицы, большая часть которых болела с чашечкой ароматного кофе из Брехаловки.

Перед самым стартом дождь перестал, видимо, сама природа решила смилостивиться над спортсменами. Однако участников соревнований дождь абсолютно не пугал, напротив, многие говорили, что, чем сложнее, тем интереснее пройти дистанцию.

Для участников соревнований были подготовлены две дистанции – спринт в короткой дистанции – 750 метров плавания, затем заезд 20 километров на велосипеде и бег пять километров.

Вторая дистанция – олимпийская, она ровно в два раза больше, плавание 1500 метров, 40 километров езды на велосипеде и 10 километров бег. Перед выступлением взрослых в триатлоне выступили дети, показав хорошие результаты.

Надо отметить, что эти этапы проходят без остановок. Время с момента вступления в воду и до бегового финиша не останавливается.

© Sputnik / Томас Тхайцук Двухдневный спортивный марафон прошел в Сухуме

Спринтерскую дистанцию выиграл спортсмен из Донецкой народной республики Даниил Фарбун. По его словам, принять участие в соревнованиях в Абхазии для него было очень приятным событием.

"Погода была достаточно неблагоприятной, так как были волны, соперники, конечно, сильные, но большой конкуренции не испытал. Я был на многих соревнованиях, в том числе, и на Чемпионатах Европы. Здесь очень теплая атмосфера, люди поддерживали, прохожие машины сигналили", — говорит победитель.

Фарбун отмечает, что перед соревнованиями в Абхазии был длительный подготовительный период, включавший в себя трехразовые упражнения в день.

"Уровень соперников хороший, ощутил конкуренцию в плавании", — признается чемпион. В спринтерской дистанции среди девушек лучшей оказалась Кристина Запасная из России.

В другой, более сложной для прохождения дистанции, олимпийской, Павел Горик из Краснодара был быстрее всех.

"По составу участников я знал, что можно бороться за победу. Плавание у меня не очень сильное, там обычно я чуть-чуть проигрываю. Приплыл четвертым, что в принципе неплохой результат, на велосипеде уже за шесть кругов я обогнал соперников, на беге оставалось удержать результат", — сказал Горик.

Надо отметить, что и погода внесла некоторые коррективы в выступление спортсменов. Из-за сильного дождя в преддверии старта на море образовались волны, что привело к небольшим трудностям.

"Сложно было только около берега, когда после первого круга уходишь в разворот, волны качают сильно, но в принципе было не критично. По велосипедной трассе из-за скользкого лежачего полицейского один из участников упал и получил травму, а так в целом трасса не опасная, кроме лежачих полицейских, из-за них нужно было проявить осторожность", — говорит он.

В женской олимпийской дистанции не было равных Татьяне Кабловой из России.

Абхазский дебют © Sputnik / Томас Тхайцук Двухдневный спортивный марафон прошел в Сухуме

В спортивном празднике в Сухуме приняли участие абхазские спортсмены, многие из которых впервые показали свои силы в триатлоне. Из них кто-то в одиночку преодолевал все три вида: плавание, езду на велосипеде и бег, а кто-то выступал в составе команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спортивный Сухум: финал Кубка Евразии по плаванию и любительский забег 17

"Триатлон мы проходили командой, один у нас плавал, кто-то ехал на велосипеде, а я пробежал последним пять километров. Для меня бег на такую дистанцию достаточно легко прошел", — отметил участник соревнований Сергей Гогуа, выступивший на спринтерской дистанции.

Другой абхазский любитель триатлона Денис Саманба прошел олимпийскую дистанцию в одиночку.

"В прошлом году я участвовал в соревнованиях по триатлону в составе команды из Абхазии в Сочи, проехал 180 километров на велосипеде. Я очень слаб в плавании, толком никогда в жизни не плавал, но, когда узнал, что у меня на родине в Абхазии пройдет чемпионат по триатлону, я не мог оставаться в стороне, начал тренироваться в плавании. В итоге по плаванию я был в числе отстающих, но на велосипеде и в беге много отыграл", — подчеркнул Саманба.

Особенно порадовала Дениса поддержка зрителей, которые в большом количестве пришла к месту проведения соревнований.

Спортивные соревнования в Сухуме проходили два дня, в субботу зрители увидели захватывающие соревнования в дружеском забеге "Сухумский октябрь" и Кубок Евразии по плаванию на открытой воде. Организовали соревнования: Федерация триатлона Абхазии, движение "Спорт Апсны" при поддержке Городского комитета по физкультуре и спорту Администрации города Сухум. Информационное агентство Sputnik Абхазия выступило информационным партнером соревнований.