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Дебютный триатлон: в Сухуме плавали, бегали и ездили на велосипедах

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Темы:
Спортивные выходные в Сухуме (15)
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© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Соревнованиями по триатлону завершились двухдневные спортивные состязания в Сухуме.

За два выходных дня зрители в Сухуме с большим интересом наблюдали за спортивными событиями: в субботу прошел дружеский забег "Сухумский октябрь" и Кубок Евразии по плаванию на открытой воде, а в воскресенье прошли старты по триатлону.

Для участников соревнований были подготовлены две дистанции – спринт в короткой дистанции – 750 метров плавания, затем заезд 20 километров на велосипеде и бег пять километров.

Вторая дистанция – олимпийская, она ровно в два раза больше, плавание 1500 метров, 40 километров езды на велосипеде и 10 километров бег. Перед выступлением взрослых в триатлоне выступили дети, показав хорошие результаты.

Спортивное троеборье в Сухуме проходило в рамках серии соревнований по циклическим видам спорта "Титан". Соревнования в Сухуме проходили два дня, в субботу зрители увидели захватывающие соревнования в дружеском забеге "Сухумский октябрь" и Кубок Евразии по плаванию на открытой воде. Организовали соревнования: Федерация триатлона Абхазии, движение "Спорт Апсны" при поддержке Городского комитета по физкультуре и спорту Администрации города Сухум. Информационное агентство Sputnik Абхазия выступило информационным партнером соревнований.

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Спортивные выходные в Сухуме (15)



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