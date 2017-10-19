Омбудсмен для Абхазии: вакансия открыта

Абхазия осталась без уполномоченного по правам человека в понедельник 16 октября, после того как депутаты Парламента освободили Дмитрия Маршан с этой должности по его собственному желанию. О том, начались ли поиски нового омбудсмена и насколько этот пост необходим республике, читайте в материале Sputnik.

Sputnik, Бадри Есиава.

Что требует закон

Заместитель главы Администрации президента Абхазии Дмитрий Шамба рассказал, что по старому законопроекту о должности Уполномоченного по правам человека, кандидатуру на этот пост для рассмотрения депутатами Народного Собрания представлял глава государства. Пятый созыв парламентариев внес поправку в этот законопроект, по которому президент и его администрация не имеют юридического права предлагать какую-либо кандидатуру на должность омбудсмена.

"В соответствии с этим законом, после того как досрочно прекращена деятельность Уполномоченного по правам человека, в течение 30 дней новую кандидатуру на рассмотрение Парламента должна представить группа депутатов количеством не менее 1/3 от общего их числа, либо комитеты Парламента", — пояснил Дмитрий Шамба.

Он отметил, что новую кандидатуру может предложить любой из депутатских комитетов, но окончательное решение остается за комитетом по государственно-правовой политике, в ведении которого находятся вопросы правовой политики, защиты прав и свобод человека.

© Fotolia/ Gino Santa Maria Увольте: Абхазия осталась без омбудсмена

Профильный комитет пока не приступил к поискам нового омбудсмена Абхазии, сообщил депутат Народного Собрания Илья Гуния и добавил, что до последнего у парламентариев была надежда на то, что бывший Уполномоченный по правам человека передумает и вернется на службу.

"У нас есть месяц на утверждение новой кандидатуры, но честно говоря, мы пока не приступили к этому вопросу. В ближайшее время планируем провести заседание нашего комитета, где будем решать о том, кого предложить", — сказал Гуния.

Важная должность

Нужным и важным для Абхазии назвала пост омбудсмена секретарь Общественной палаты республики Нателла Акаба. Она уверена, что в любом демократическом государстве, где уважают права человека, такая должность должна быть.

"Абхазия не должна быть исключением из этого правила. Я обладаю информацией относительно нарушения прав человека у нас в стране и могу сказать, что это у нас имеет место быть, собственно, как и в любом другом государстве. Тем более Абхазия – это все-таки частично признанная послевоенная республика, что способствует довольно серьезным нарушениям прав человека", — считает Акаба.

Интервью Нателлы Акаба слушайте здесь>>

Она отметила, что в последнее время появилось очень много обращений, связанных с получением новых абхазских паспортов. Чаще всего, подчеркнула Акаба, с такими проблемами сталкиваются люди неабхазской национальности.

© Sputnik. Томас Тхайцук Новый абхазский: как я получил паспорт

"Многие люди неабхазской национальности жалуются на то, что у них возникают очень серьезные трудности. Также есть обращения по вопросу восстановления гражданства, и я имею в виду не жителей Галского района, а русскоязычное население. Мы пытаемся в меру наших возможностей им помочь, но они у нас ограничены, к сожалению", — отметила правозащитник.

Она призналась, что все, кто занимался правозащитной деятельностью в Абхазии, были рады созданию должности Уполномоченного по правам человека, и взаимодействие с ним в разы облегчало их работу.

Директор образовательного центра "Мир без насилия" имени Зураба Ачба Далила Пилия согласна с мнением своей коллеги о важности присутствия омбудсмена в Абхазии и подчеркнула, что права человека превыше всего.

В беседе с корреспондентом Sputnik Пилия подробно остановилась на теме правовой и политической культуры в стране. По ее мнению, она на низком уровне, и большинство людей не обладают элементарной информацией о своих правах.

"Конечно, омбудсмен не будет заниматься такими мелкими и бытовыми проблемами каждого человека, но эта должность была учреждена как независимая и обладала большими полномочиями и возможностями в работе по защите прав людей", — рассказала Пилия.

Далила Пилия уверена, что главная причина, из-за которой нарушаются права человека в Абхазии, лежит в плоскости низкой политической культуры и отсутствия правового образования. Поэтому, подчеркнула она, необходимо обучать этому в общеобразовательных школах и подключать общественные организации.

Решением депутатов Парламента Абхазии Уполномоченный по правам человека Дмитрий Маршан был освобожден по собственному желанию от занимаемой должности в понедельник 16 октября.