Почти живые: куклы Ольги Кварчия

Ольга Кварчия называет себя классической домохозяйкой, она вязала, шила присматривала за внуками. Все так и продолжалось, пока у кукольницы не появилась швейная машинка. Семь месяцев назад из классической домохозяйки Ольга превратилась в профессиональную кукольницу.

О неожиданном хобби домохозяйки из Очамчыры, о том, как правильно сшить куклу-тильду, и о тонкостях кукольного мастерства читайте в репортаже Асиды Квициния.

О том как

Место, где на свет появляются куклы Ольги Кварчия, — это небольшая светлая комната, где в ряд у стены стоят столы, заставленные коробками для ниток, шерсти, фатина и других важных деталей, необходимых для создания кукол.

"Какое-то время моя швейная машинка стояла без дела. Изредка я бросала на нее короткие взгляды, обдумывая, с чего бы начать. Вдохновение пришло совсем неожиданно. Я случайно в интернете наткнулась на фото тряпичных кукол Тильды. Они привлекли мое внимание. Почитав историю появления таких кукол, я узнала о дизайнере Тони Финнангер, которая создала целый мир кукол Тильд. Мне понравилось эта идея, и я решила начать их шить", — объясняет Ольга Кварчия.

Изготовление кукл "Тильда", дизайнер Ольга Кварчия © Sputnik / Томас Тхайцук

Дизайнер Ольга Кварчия демонстрирует свою куклу "Тильда" © Sputnik / Томас Тхайцук

Дизайнер Ольга Кварчия демонстрирует свою куклу "Тильда" © Sputnik / Томас Тхайцук

Дизайнер Ольга Кварчия демонстрирует свою куклу "Тильда" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление кукл "Тильда", дизайнер Ольга Кварчия

Ольга описывает свою первую куклу смешной и неуклюжей, ее руки и ноги смотрели в разные стороны, волосы торчали, на лице две точки вместо глаз. Ольга начала шить куклу на свое усмотрение, не следуя правилам.

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"После моей первой куклы я решила, что к этому вопросу необходимо подойти серьезно и основательно. Кукле нужны пропорции, как у человека, ножки и голова должны соответствовать телу. Всего этого я, конечно, не знала, и не знала, что ткань должна быть натуральной. Сейчас я использую корейский хлопок, турецкий трикотаж, бязь, эти ткани мягкие и хорошо тянутся. У каждой кукольницы есть свои секреты. Раскрывать свои я не стану, но главное в моей работе — сделать кукол настоящими, максимально похожими на людей", — говорит она.

Художник, сапожник, швея

Ольга готовит специальные выкройки, чтобы у кукол были пропорции и изгибы, как у людей.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Асида Квициния Ручки, ножки и много холлофайбера: домашние куклы Ольги Кварчия

"Вот эта половинка выкройки уже имеет нужную форму талии, к ней мы пришиваем ножки и ручки, и вот у нас уже готовое тело. Всем игрушкам я делаю пальцы на руках и ногах, чтобы все было, как у людей. А для того, чтобы она была объемной, мы заполняем ее холлофайбером. Этот часть работы самая кропотливая и длится долго. Сшить куклу не так просто, работа над одним экземпляром занимает неделю. Самый интересный процесс, это рисовать и одевать куклу. Всю одежду, от кофточек до туфель я делаю сама", — рассказывает кукольница.

Кропотливая работа кукольниц требует усидчивости. Все швы должны быть ровными, если что-то не получается, Ольга Кварчия распарывает проделанную работу и начинает все сначала.

Туфельки для своих творений Ольга делает из натуральной кожи. Подошву использует также настоящую, все необходимое сырье закупает у сапожников и работу проделывает, учитывая все правила этого ремесла.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кукла "Тильда" дизайнера Ольги Кварчия

"Сначала я беру кожу для туфель, замачиваю ее в горячей воде, чтобы она стала мягкой и приняла нужную мне форму, и насаживаю ее на колодку, которую я также сделала сама из полимерной глины. Отрезав ненужные детали, я фиксирую туфельки гвоздиками и, используя шило и специальную иголку для кожи, прошиваю края обуви, затем прикрепляю подошву, проделываю дырочки для шнурков — и туфельки готовы. Получается настоящая обувь, только маленьких размеров. Многие мои знакомые удивляются и даже советуют начать шить туфли для взрослых", — улыбается, рассказывая мастер.

Ольга Кварчия очень трепетно относится к своим творениям. Каждая игрушка имеет свое имя, историю и настоящую душу, считает она.

"На первом этапе я рисую эскизы кукол, предположительно так они будут выглядеть в готовом виде. Вы можете обратить внимание, они все разные, живые персонажи. Девочку в голубом зовут Флора, она такая милая. Это Тамара, она у меня хулиганка, у нее даже таракан в кармане, а этого мальчика зовут Джордж. А вот Матильде я хотела создать образ нежной девочки в бантах, но в процессе работы я стала понимать, что такой она быть не хочет. Это звучит немного странно, но вы не поверите, это какая-то магия, они сами диктуют мне, какими хотят быть. Я и шапочку не собиралась ей вязать, но так сложилось. Сейчас я работаю над мальчиком, он пока у меня страшненький, но, когда я нарисую ему лицо, прилично одену, он преобразиться. Я думала, он будет в костюме, строгий и представительный, но нет, он, кажется, этого не хочет, наверно, он будет рыбаком, надо будет и удочку ему сделать", — смеется кукольница.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление кукл "Тильда", дизайнер Ольга Кварчия

Мастер мечтает создать очень романтичную куколку в пышном платье, в кружевах, она будет как героиня бальзаковских романов, добавила она.

"Совсем недавно меня вдохновила моя маленькая соседка, которая пошла в первый класс. Она бежит со школы, радостная, вприпрыжку, я увидела ее и спрашиваю: "Диана, ты из школы?" — Она так радостно: "Да!" — "А где твой портфель?" — "Ой, в школе забыла!" — и побежала обратно. И вот такая девочка у меня получилась, на отличницу она, конечно не похожа, но портфель всегда при ней», рассказывает и показывает куклу Ольга.

Ольга Кварчия создала несколько кукол в национальных абхазских костюмах, в этом ей помогает портниха Любовь Киут.

"Национальные наряды шить очень сложно, я только начала изучать историю костюмов, и в этом мне сильно помогает моя знакомая швея Любовь Киут. В этой работе есть много нюансов и важных деталей, которые необходимо соблюдать. Мы планируем серьезно этим заняться", — говорит Ольга.

Выставки, заказы, планы

На сегодняшний день Ольга со своими работами участвовала в выставке, которая проходила в Очамчыре в День дружбы. Ей также предложили поучаствовать в проекте, который называется «Куклотерапия», проект рассчитан на детей с ограниченными возможностями. Суть проекта — обучать детей шитью, вязанию, которое помогает в развитии мелкой моторики, добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кукла "Тильда" дизайнера Ольги Кварчия

"Они — моя любовь, посмотрите, они как живые, настоящие и мягкие, я вкладываю все силы и душу в каждую из них. И когда они интересны людям и их покупают, для меня это самая большая награда и признание. Совсем недавно меня попросили сделать куклу на день рождения вратаря российской женской команды по футболу Эльвиры Тодуа", — говорит кукольница.

Ольга Кварчия мечтает о расширении своего маленького дела. В будущем из полимерной глины она планирует лепить руки и лица своим куклам, выставлять свои работы и развивать мастерство.