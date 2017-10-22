Душа тряпочных кукол: работы Ольги Кварчия

Ольга со своими работами участвовала в выставке, которая проходила в Очамчыре в День дружбы. Ей также предложили поучаствовать в проекте, который называется "Куклотерапия", проект рассчитан на детей с ограниченными возможностями. Суть проекта — обучать детей шитью, вязанию, которое помогает в развитии мелкой моторики, добавила она.

"Они — моя любовь, посмотрите, они как живые, настоящие и мягкие, я вкладываю все силы и душу в каждую из них. И когда они интересны людям и их покупают, для меня это самая большая награда и признание. Совсем недавно меня попросили сделать куклу на день рождения вратаря российской женской команды по футболу Эльвиры Тодуа", — говорит кукольница.

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Как шить кукол смотрите на видео здесь >>