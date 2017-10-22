22:03 22 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Душа тряпочных кукол: работы Ольги Кварчия

Получить короткую ссылку
2620

Новости

Все новости
Все новости
  • Дизайнер Ольга Кварчия демонстрирует свою куклу Тильда
  • Изготовление кукл Тильда, дизайнер Ольга Кварчия
  • Изготовление кукл Тильда, дизайнер Ольга Кварчия
  • Изготовление кукл Тильда, дизайнер Ольга Кварчия
  • Изготовление кукл Тильда, дизайнер Ольга Кварчия
  • Изготовление кукл Тильда, дизайнер Ольга Кварчия
  • Изготовление кукл Тильда, дизайнер Ольга Кварчия
  • Изготовление кукл Тильда, дизайнер Ольга Кварчия
  • Дизайнер Ольга Кварчия демонстрирует свою куклу Тильда
  • Дизайнер Ольга Кварчия демонстрирует свою куклу Тильда
  • Кукла Тильда дизайнера Ольги Кварчия
  • Дизайнер Ольга Кварчия демонстрирует свою куклу Тильда
  • Кукла Тильда дизайнера Ольги Кварчия
  • Кукла Тильда дизайнера Ольги Кварчия
  • Изготовление кукл Тильда, дизайнер Ольга Кварчия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кукле по имени Матильда Ольга Кварчия хотела придать образ нежной девочки в кружевном платье и в бантах, но в процессе работы поменяла свое решение.
"Это звучит немного странно, но вы не поверите, это какая-то магия, они сами диктуют мне, какими хотят быть. Я и шапочку не собиралась ей вязать, но так сложилось", - рассказывает кукольница.

Ольга Кварчия, кукольница из Очамчыры, уже больше семи месяцев шьет кукол Тильд.

Ольга со своими работами  участвовала в выставке, которая проходила в Очамчыре в День дружбы. Ей также предложили поучаствовать в проекте, который называется "Куклотерапия", проект рассчитан на детей с ограниченными возможностями. Суть проекта — обучать детей шитью, вязанию, которое помогает в развитии мелкой моторики, добавила она. 

"Они — моя любовь, посмотрите, они как живые, настоящие и мягкие, я вкладываю все силы и душу в каждую из них. И когда они интересны людям  и их покупают, для меня это самая большая награда и признание. Совсем недавно меня попросили сделать куклу на день рождения вратаря российской женской команды по футболу  Эльвиры  Тодуа", — говорит кукольница.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Как шить кукол смотрите на видео здесь >>




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водительское удостоверение, архивное фото
    Без алиментов не уедут

    В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    И денег ваших не возьмем!

    Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.

  • Проверка документов, архивное фото
    Только на время

    Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.

  • Янис Юрканс
    Хватит торговаться!

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает в Брюссель на саммит Евросоюза, 19 октября 2017 года
    Нашли лучшее применение

    Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Лебедински Максим
    Сядут все!

    Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дизайнер Ольга Кварчия демонстрирует свою куклу Тильда
Душа тряпочных кукол: работы Ольги Кварчия
Ольга Кварчия семь месяцев назад из классической домохозяйки превратилась в профессиональную кукольницу.
Ручки, ножки и много холлофайбера: домашние куклы Ольги Кварчия
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia