Некрепкий орешек: что оставил мраморный клоп бизнесу

Почем фундук на столичном рынке и отчего на него упал спрос, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Мраморный клоп уже несколько лет портит жизнь крестьянам, которые вкладывают все свои силы, чтобы вырастить богатый урожай, от которого напрямую зависит их благосостояние. Вредитель неразборчив, портит практически все фрукты.

Фруктовые рейсы

Традиционно жители районов республики возят на продажу свою продукцию в Сухум и другие города страны. С самого утра оптовые покупатели буквально перехватывают автобусы и маршрутки с сельчанами еще на подъезде к центральному рынку столицы. Цена предлагается сразу такая, что устраивает поставщиков, и весь товар уходит с места.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кварчия: более половины урожая ореха уничтожено

Надо сказать, что скупщики фруктов не захотели назвать свои имена и рассказать о своей работе, но одна из них отметила, что купленный ими товар они затем реализуют уже крупным закупщикам, как правило, экспортерам. Такая вот биржа получается.

Одна из посредниц, занимающаяся исключительно фундуком, призналась, что товар она принимает по 60 рублей за килограмм, а сдает дальше по 65 рублей. Наценка невелика, но объемы позволяют неплохо навариваться. На жизнь хватает, как говорится. Или хватало. Главный конкурент сейчас – мраморный клоп. Он и сбивает цену тем, что качество ореха сильно страдает, а аппетиты вредителя постоянно растут.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Продажа ореха на рынке

Почему орех подешевел?

Фундук продают и покупают не только оптом с улицы, кое-что в более скромных масштабах доходит и до рыночных прилавков. Многие продавцы сами выращивают орех на своих участках, что-то принимают на реализацию от односельчан.

В этом году ореха не только мало, но он еще и сильно подешевел, говорят работники столичного рынка. Они отмечают, что такая ситуация сложилась из-за нашествия мраморного клопа.

"Цена на орех фундук, конечно, значительно ниже, чем в прошлом году, из-за мраморного клопа. Например, в Очамчырском районе качество ореха значительно хуже в прибрежной части, там, где особенно много клопа", — сетует продавщица Аида Агрба.

В селе Тхина, где живет Аида, ситуация с орехом фундуком получше, признается она.

"Мы живем ближе к горам, там мраморного клопа меньше", — говорит она.

Агрба продает на рынке орех, привезенный из ее села, оптом орех принимают не более чем за 60 рублей, что значительно ниже прошлогодних показателей, констатирует она.

"Я продаю по сто рублей за килограмм. В прошлом году, например, в такой период орех стоил до 160 рублей, а сегодня оптом у населения принимают за 60 рублей. Но я не беру оптом, так как орех очень тяжело продается сейчас", — отмечает она.

По ее словам, за день удается продать всего несколько килограммов, в основном покупают приезжие.

В саду у Аиды в селе Тхина высажено около 600 корней фундука, и то, что цена на него в этом году резко упала, заметно сказывается на семейном бюджете.

"У меня двое студентов, двое учатся в школе, я очень надеялась на орех, но, к сожалению, в этом году цена плохая. Мы связаны с селом, и, если ничего не будем получать оттуда, конечно, придется тяжело", — сетует Агрба.

Качество ореха

Другая продавщица, пожелавшая остаться неназванной, сказала, что и в прошлом году мраморный клоп нанес большой ущерб производителям ореха, но ущерб этого года просто катастрофичный.

"Я каждый год принимала орех на продажу, но в этом году не рискую этого делать, так как попадается такой орех, который по виду хороший, но если разбить, из десяти примерно восемь окажутся пустыми. Такой орех был поврежден мраморным клопом", — говорит она.

Ранее в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Тамаз Цвижба рассказал, что в районе мраморный клоп уничтожил до 70% урожая фундука.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.