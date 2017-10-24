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Редкий шанс: боксер из Абхазии попал в профессиональный спорт

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В Абхазии
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Девятнадцатилетний боксер из Абхазии Игорь Адлейба приглашен тренироваться в Пятигорск, где его будут готовить к профессиональному бою, который состоится в Ингушетии в декабре 2017 года.

Как молодому спортсмену удалось пробиться на профессиональную арену и почему это в Абхазии больше исключение из правил, нежели тенденция, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава. 

Высокий уровень 

Боксер из Абхазии Игорь Адлейба очень рад тому, что ему представилась возможность заниматься любимым видом спорта на профессиональном уровне в условиях, которых нет в Абхазии. Редкий шанс взойти на мировые ринги он назвал большой удачей. 

"Конечно, мне очень повезло. Сюда попасть непросто, но раз меня сюда пригласили, наверное, что-то во мне разглядели, и я сделаю все для того, чтобы оправдать ожидания моих тренеров и близких. Повезло потому, что дома так тренироваться нет возможности. Элементарно, у меня в Абхазии даже нет спарринг-партнера. Есть Батал Чежия, но у нас весовые категории разные, а это травмоопасно", — с сожалением отметил Адлейба.  

Игорь Адлейба
© Фото: gazeta-ra.info
Игорь Адлейба

Игорь рассказал, что в Пятигорске он пока находится на сборах и параллельно проходит тренировки по упрощенной методике. 

Процедура требует, добавил он, прохождения полного медобследования,  определения не только состояния здоровья, но и  физических способностей, выносливости.

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"Тут все по-другому. Тренировки проходят и с тренером, и со спарринг-партнером. Под каждого боксера подбирают специальное питание, все время в зале дежурит врач, проверяет пульс до и после тренировок", — рассказал молодой боксер. 

Игорь знаком со многими талантливыми ребятами в Абхазии, но чаще всего они забрасывают спорт сразу после школы, так как не видят перспектив для себя. По мнению Адлейба, из-за невысокого уровня профессионального бокса в стране, спортсмены, которые могли бы чего-то добиться, уходят совершенно в другие специальности. 

При всем этом, подчеркнул он, не каждый начинающий спортсмен готов усиленно трудиться или жертвовать чем-либо ради достижения цели. 

Пропаганда спорта

Беслан Адлейба, тренер Игоря, считает, что главная причина того, что молодые люди в Абхазии редко добиваются хороших результатов в спорте, связана с недостаточным государственным финансированием и слабой популяризацией спорта. 

"У нас, к сожалению, слабая пропаганда спорта. Для этого нужны деньги, пиарщики. Мало кто из детей мечтает стать профессиональным спортсменом. Одних родители привели в залы, другие занимаются просто для себя. Что касается Игоря, он всегда шел к этому и мечтал стать профессионалом. Если ты чего-то хочешь добиться, надо этим жить", — уверен тренер. 

Другими деморализующим аспектом тренер назвал отсутствие у молодых спортсменов  возможности выступать под флагом своей страны на международных состязаниях. 

Боксерская перчатка. Архивное фото.
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Для того чтобы содержать одного боксера, добавил Адлейба, необходимы весьма крупные финансовые вложения, в том числе и на правильное питание, разработанное диетологом, и на курсы массажа, тренировки под наблюдением команды специалистов. 

"Если говорить о профессиональном подходе, то нужны тренеры. Например, где сейчас находится Игорь Адлейба и Батал Чежия, с ними работают специалисты по кардиотренировкам, физической подготовке и по многим другим направлениям.  Все это стоит немалых средств. Понимаете, на начальном этапе в боксера нужно вкладывать. Либо спонсоры, либо менеджеры, либо государство. Это уже как повезет", — рассказал Беслан Адлейба. 

Тесные условия тренировок тоже не способствуют развитию бокса. Тренер привел в пример свой зал, где по вечерам выстраиваются целые очереди перед боксерской грушей. 

Ни один спорт не может развиваться, если в нем не на кого равняться, считает Адлейба. Каждый спортсмен, по его мнению, которому удалось добиться хороших результатов, становится неким символом успеха и дополнительной мотивацией для молодого поколения. Звезда спорта может проводить беседы с детьми, делиться опытом и профессиональными навыками. 

Он считает, что импульс развитию борьбы в Абхазии придал успех Дениса Царгуш, на опыте которого начинающие спортсмены увидели, что можно достичь в карьере подобных высот. 

Нокаутом в профессионалы 

Руководитель промоутерской компании "SKV Bokxing" Василий Костенко рассказал, что о подающем надежде молодом абхазском боксере Игоре Адлейба слышал еще до сборов в Абхазии, которые прошли в сентябре 2017 года в Сухуме. 

"Еще до нашего приезда на сборы в Абхазию мне говорили, что у вас в любительском боксе есть такой талантливый парень. Ну, приедем и посмотрим, сказал я. Как вы, наверное, знаете, на сборах Игорь победил соперника нокаутом в четвертом раунде. Действительно перспективный парень, но надо работать. Сейчас он находится в Пятигорске на сборах, проходит функциональное медобследование и начнет готовиться к бою, который пройдет в декабре в Ингушетии. Кто будет его соперником, пока неизвестно", — поделился планами  Костенко. 

Промоутер подробно остановился на том, какое именно медицинское обследование проходит Игорь. В эту процедуру входит проверка функциональности боксера, работа головного мозга, суставов, коленей, локтей, выносливость. После этого к делу подключатся фармацевты. Он подчеркнул, что эта методика необходима, так как в профессиональном боксе нагрузки несоизмеримы с любительским. 

"В общей сложности с ним будут работать четыре специалиста — это тренер по боксу, физической и статической подготовке и врач-фармацевт", — уточнил Костенко. 

По его наблюдениям, природа и климат Абхазии уникальны и отлично подходят для тренировок, но республика нуждается в инвестициях в спортивную инфраструктуру.  Если абхазские спортсмены начнут давать хорошие результаты, добавил он, планируется провести работу по привлечению средств на создание центра профессиональной подготовки. 




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