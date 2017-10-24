Спектакль "Широколобый" по Фазилю Искандеру поставят в РУСДРАМе

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Русский театр драмы поставит спектакль "Широколобый" по мотивам произведения Фазиля Искандера "Сандро из Чегема", сказал гендиректор театра Ираклий Хинтба на пресс-конференции во вторник 24 октября.

"В этом произведении речь идет о буйволе, но эта история о людях, о любви, мужестве, чистоте, нравственности", — отметил он.

Спектакль поставит режиссер, которого рекомендовала Гильдия театральных режиссеров России и лично Валерий Фокин, худрук Александринского театра, уточнил Хинтба.

© Sputnik. Бадрак Авидзба РУСДРАМ открыл 37 театральный сезон

"Мы вели переговоры. Его зовут Искандер Сакаев, он ученик Валерия Фокина, работал в Александринском театре, и сейчас он там штатный режиссер. Он ставил спектакли по всей России, в Театре Наций, у него есть выстраданный материал, который он хочет реализовать. Фокин говорит, что это человек, который любит и знает Искандера, и чувствует его", — отметил он.

По словам Ираклия Хинтба, премьера спектакля "Широколобый" состоится 12 июня 2018 года.

"Мы театр имени Фазиля Искандера, он наше национальное достояние, естественно, что спектакли по произведениям Искандера должны идти в нашем театре. Министр культуры Эльвира Арсалия и фонд Искандера, который ежегодно проводит фестиваль "Стоянка человека", помогли нам. В рамках этого фестиваля в прошлом году был показан спектакль "Софичка", — добавил Хинтба.

Режиссер-постановщик спектакля "Широколобый" Искандер Сакаев приедет на премьеру "Ревизора", которым откроется 37 сезон в РУСДРАМе, сообщил Ираклий Хинтба.