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Врачи борются за жизнь школьника, сбитого автомобилем в Сухуме

© Fotolia/ VILevi
В Абхазии
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Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе в центре столицы Абхазии около 13.30 во вторник 24 октября.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Состояние здоровья школьника, которого сбил автомобиль в центре Сухума, тяжелое, сказал корреспонденту Sputnik исполняющий обязанности главного врача Республиканской больницы Аполлон Гургулия.

По словам Гургулия, пострадавший получил переломы и ушибы, врачи пока воздерживаются от прогнозов. Врачи, по словам руководителя больницы, прилагают все усилия для того, чтобы спасти пострадавшего.

ДТП на улице Ардзинба
© Sputnik. Томас Тхайцук
Автомобиль сбил школьника в центре Сухума

Четырнадцатилетний школьник был сбит автомобилем на пешеходном переходе в центре столицы на пересечении улиц Ардзинба и Аидгылара во вторник 24 октября.

Сразу после происшествия водитель автомобиля Peugeot, госномер 370, был доставлен в Наркологический диспансер на обследование. Сотрудники ГАИ собирают материалы, имеющие отношение к наезду на пешехода.

Автомобиль направлялся в сторону центрального рынка. Пострадавший учится во второй сухумской школе.

Ранее, в пятницу 20 октября, журналиста Абхазского телевидения Фатиму Кутелия сбил автомобиль на перекрестке в центре Сухума.

Как объяснили сотрудники ГАИ, телеведущая переходила дорогу по пешеходному переходу через пересечение проспектов Леона и  Аиааира.




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