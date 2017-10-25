Пастухи как ацаны: полгода в горах Абхазии

Когда сочной травы в низменностях становится мало, пастухи на шесть месяцев перегоняют скот в горы Абхазии. Этот период называется ашьхацан. Корреспондент Sputnik окунулась на день в дикую жизнь абхазских пастухов.

Sputnik, Анжелика Бения.

Лежа на небогатых листьями ветках, пришлось заставлять себя уснуть под жуткие звуки: два козла неистово бились рогами, чтобы за ночь определить вожака. Ночь была дикой.

Бой насмерть длился до утра и собрал вокруг себя все стадо. Все равно было только баранам, которые демонстративно отвернулись, игнорируя козлиную баталию.

Пастух Сатбей и не думал их разнимать. Он наколол дров и добавил огня. Позже встали помощники Зосхан и Сасрыква. Пастухи вынесли из балагана оцинкованные ведра и приступили к дойке коров.

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Говорят, что коз легче доить, чем коров. Сказать точно не могу. Мне никогда не приходилось доить. Теорию знаю хорошо, но никогда не пробовала ее применить, несмотря на то, что у меня в деревне "объектов" предостаточно. В общем, желание помочь пастухам возникло, но количество коров (около 80) и коз (ровно 100) в загоне, честно признаюсь, охладило мой пыл.

"В горах мы не сидим без дела, – беседует со мной пастух Сатбей. — Выгоняем, пригоняем стадо. Доим коров и коз. Одну- две коровы доить легко, но когда их так много, приходится по три часа на это тратить".

Молодой пастух Сасрыква не скрывал свою ненависть к парнокопытным. Брезгливо вытирая руки, он рассказывал, как ждет разрешения от старших поохотиться на горную дичь – основная причина, по которой он поднялся в горы. Скрипя зубами, но шустро, доил одну за другой коз и коров. Когда, как гром, доносился выстрел ружья, с любопытством замирал, жадно разглядывая перевалы и вершины.

Два сорокалитровых бидона, которые стояли у огня, до краев наполнились молоком. Смешивают козье и коровье. Молоко обязательно заливают через большую цедилку – сложенную в несколько слоев марлю. Кстати, некоторые пастухи и сегодня вместо марли используют пучки чистого мха или папоротника. Бидоны должны стоять у костра, чтобы молоко быстрее скисло. В теплое молоко добавляют примерно кофейную чашку сыворотки, настоянную на сычуге – желудке теленка, ягненка или медведя, говорят, что он предпочтительнее. Сычуг предварительно нужно хорошо промыть и высушить у костра.

© Sputnik. Анжелика Бения Изготовление сыра

Пришло время выпустить животных на волю. Я заметила, что стада крупного и мелкого рогатого скота ни в коем случае не смешиваются. Коровы отстали от коз, томно двигаясь по склону, побрели к зарослям колючек. Козы передвигаются быстрее и поднимаются выше. Естественно, пасти коз намного сложнее. Вечером их пересчитывают.

Сатбею Агухава старшие часто рассказывали, как двухлетних детей, его и брата, посадили в плетеную корзину и на коне впервые подняли в горы. По словам пастуха, на месте, где сегодня стоит только их балаган, неподалеку от перевала Дамхурц, во времена его отца было 12 пастбищ.

"Сегодня абхазы отказываются от пастушьей жизни в горах. Да, это большой труд, но наши отцы не боялись труда, не могли представить свою жизнь без гор и скотины. И для нас это стало привычкой, частью нашей жизни, основным источником пропитания", – признался Сатбей.

Чтобы от Ауадхары вверх по долине реки Лашыпсы дойти до царства прохладных травянистых высот, где живут пастухи, понадобилось часа три. Только пешком пришлось пройти около восьми километров.

© Sputnik. Анжелика Бения Изготовление сыра

Женщинам не доверяют

Сырному делу в горах уделяют особое внимание. Во-первых, молоко тут женщинам не доверяют. Чтобы снять сыр в таких количествах, нужна мужская сила. В течение часа молоко у костра превратится в желе. Тогда большой деревянной палкой молоко перемешивают, сыр отделяется от сыворотки, которую кружкой сливают. Первый сыр вынимают не сразу. Должно пройти примерно два-три часа, чтобы продолжить. Проверяют сырье на готовность на вкус, оно должно быть немного кислым. Также небольшой кусочек будущего сыра можно окунуть в кипяток, чтобы посмотреть, как он плавится.

Если хорошо плавится, нужно торопиться. Первый сыр тонкими ломтиками бросают в кипяток, быстро перемешивая, соединяют в однородную массу.

Бесформенные куски горячего сыра в руках мастера-сыровара ловко превращаются в шары. Слегка приплюснув, один за другим сырные шарики отправляются в кастрюльки, где посыпаются солью.

Тягучий горный сыр с горкой мамалыги и кислым молоком, что еще для счастья надо? А горная черника! В горах крупной сладкой черники – море!

© Sputnik. Анжелика Бения Изготовление сыра

Пастушьи "клады"

Весь день кругом грохотало, но тучи ни капли дождя не проронили на землю. Получив наставления пастухов, я отправилась искать чернику.

На каждом шагу в горах подстерегает опасность. Зимой это, конечно же, лавины, в остальные времена это густые туманы, ливни, град, неожиданная встреча с медведем или гадюкой. Страшно, но черника сочная и дико вкусная.

Блуждая в поисках ягод, натыкалась на каменные изгороди. Возможно это ацангуара – ограды ацанов, о которых пастухи часто рассказывают, собираясь у костра. По народному преданию ацаны – древний исчезнувший народ, который легко взбирался на древние папоротники, как на деревья. Речь, конечно, не о современных, похожих на кусты, папоротниках. Говорят, ацаны владели большими стадами, сооружали загоны и дома из камня. Рассказы об их маленьком росте, как мне кажется, сильно преувеличены, по описаниям они напоминают мне современных пастухов.

© Sputnik. Томас Тхайцук Абхазия зовет: увидеть и не забыть

В поисках черники в диких зарослях попадались только разъеденные ржавчиной "клады": пули, шило, кинжал. Откуда они — не сразу сообразила. Это пастушьи "клады". Перегоны скота в горы обычно сопровождаются жертвоприношением. Вот и кладут в особых местах что-нибудь из металла.

Пастухи в горах собирают не только чернику, варенье, из которой полезно для иммунитета. Они собирают разные травы и цветы, в которых хорошо разбираются. Чуть ли ни каждое горное растение имеет полезное свойство: от головной боли, от боли в животе, от простуды. Больниц и аптек на такой высоте нет, вот и пользуются пастухи информацией, которую передали им предки.

Горные сумерки наступают неожиданно. Глухо позвякивая колокольчиками, стада возвращаются в загоны. Найдя свой черничный "рай", досыта наевшись ягодой, и я вернулась в балаган.

Костер горит всегда. Вечером вокруг него собираются уставшие пастухи, которые рассказывают легенды и истории из жизни. Ложатся они не позже полуночи, ведь встать утром нужно раньше солнца. На высоте 2 000 метров над уровнем моря, у берега реки Лашыпсы пастухи живут с мая по октябрь, иногда и до середины ноября, до того, как снег завалит дороги. Чем занимаются пастухи остальные шесть месяцев?

— Глупый вопрос, – отвечает Сатбей. – Работают на полях, пашут, сеют, занимаются садами и с нетерпением ждут сезона ашьхацан.