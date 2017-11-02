Трехсотметровая шуба: растения в Ботаническом саду укроют на зиму

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Амра Амичба. С середины ноября теплолюбивые растения, которые находятся на территории Ботанического сада, укутают белой тканью для защиты от возможных морозов и снегопадов. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik директор Института ботаники АНА Эдуард Губаз.
"Ткань белая, чтобы отражала свет. Бывают же зимой и теплые дни, чтобы не было перегрева растения", — уточнил Губаз.
По его словам, на все растения, которые надо утеплить на зиму, уходит около трехсот метров специальной ткани.
"Она очень теплая, плотная. Дорогостоящая, служит несколько зимних сезонов, максимум три года. Обычно я приобретаю с запасом", — пояснил он.
Как рассказал директор Института ботаники, в основном в утеплении нуждаются саговник и некоторые виды пальм.
"А самые теплолюбивые растения Ботанического сада растут в горшках, особенно водные растения, и их уже перенесли в теплицу, — отметил Эдуард Губаз. – Для ценных экзотических растений, которые имеют небольшой наклон, делаем вставки, деревянные упоры, а на многих сделаны постоянные железные упоры".
До пяти тысяч видов растений произрастает в Ботаническом саду Сухума, и каждый год идет обновление, заметил директор.
"Но то, что привозят, сразу не высаживают в сад. Растим, если семена. Если саженцы, за растением наблюдаем в теплице. Потому что в нем может быть какая-то зараза. Все знают, что произошло с самшитом из-за огневки. Завозят растения и сажают на постоянной основе, это очень опасно. Поэтому мы предварительно сажаем их в маленьком питомнике, мы следим, лечим и только после этого высаживаем", — подчеркнул Губаз.
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По его словам, в питомнике сейчас наблюдают за несколькими видами новых растений, которые со временем будут высажены на открытый грунт и пополнят перечень экзотических растений Ботанического сада.
"Накрывать ничего не будем. У нас сил нет. А так готовимся сами к снегу – покупаем инструменты, палки. Подпорки не делаем. У нас кипарис в основном падает в парках в непогоду под тяжестью снега, — сказал он. — Единственное, пальмы можно было накрыть, но таких возможностей у "Зеленого хозяйства" нет".
Джопуа заметил, что пальмы выдерживают зимние холода в Абхазии, по его словам, здесь не такая низкая температура, и от снега ни одна пальма не испортилась.