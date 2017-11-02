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Ботанический сад,Сухум. Архивное фото.

Трехсотметровая шуба: растения в Ботаническом саду укроют на зиму

© Фото: Anton Zelenov
В Абхазии
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Осень в Абхазии выдалась холодная, приближается, по прогнозам синоптиков, не менее морозная зима, и в Ботаническом саду Сухума готовятся к защите дендрологической коллекции.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Амра Амичба. С середины ноября теплолюбивые растения, которые находятся на территории Ботанического сада, укутают белой тканью для защиты от возможных морозов и снегопадов. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik директор Института ботаники АНА Эдуард Губаз. 

"Ткань белая, чтобы отражала свет. Бывают же зимой и теплые дни, чтобы не было перегрева растения", — уточнил Губаз.   

По его словам, на все растения, которые надо утеплить на зиму, уходит около трехсот метров специальной ткани.

Растения в ботаническом саду после снегопада в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Она очень теплая, плотная.  Дорогостоящая, служит несколько зимних сезонов, максимум три года. Обычно я приобретаю с запасом", — пояснил он. 

Как рассказал директор Института ботаники, в основном в утеплении нуждаются саговник и некоторые виды пальм. 

"А самые теплолюбивые растения Ботанического сада растут в горшках, особенно водные растения, и их уже перенесли в теплицу, — отметил Эдуард Губаз. – Для ценных экзотических растений, которые имеют небольшой наклон, делаем вставки, деревянные упоры, а на многих сделаны постоянные железные упоры". 

До пяти тысяч видов растений произрастает в Ботаническом саду Сухума, и каждый год идет обновление, заметил директор.

"Но то, что привозят, сразу не высаживают в сад. Растим, если семена. Если саженцы, за растением наблюдаем в теплице. Потому что в нем может быть какая-то зараза. Все знают, что произошло с самшитом из-за огневки. Завозят растения и сажают на постоянной основе, это очень опасно. Поэтому мы предварительно сажаем их в маленьком питомнике, мы следим, лечим и только после этого высаживаем", — подчеркнул Губаз.  

Видео о том, как волонтеры спасали деревья в Ботаническом саду от снегопада, смотрите здесь>>

По его словам, в питомнике сейчас наблюдают за несколькими видами новых растений, которые со временем будут высажены на открытый грунт и пополнят перечень экзотических растений Ботанического сада. 

Растение в горшочке
CC0 / Pexels/Buenosia Carol
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Начальник столичного управления "Зеленое хозяйство" Алхас Джопуа рассказал, что в отношении растущих на улицах и в скверах Сухума растений никаких "утеплительных" мер предприниматься не будет.

"Накрывать ничего не будем. У нас сил нет. А так готовимся сами к снегу – покупаем инструменты, палки. Подпорки не делаем. У нас кипарис в основном падает в парках в непогоду под тяжестью снега, — сказал он. — Единственное, пальмы можно было накрыть, но таких возможностей у "Зеленого хозяйства" нет". 

Джопуа заметил, что пальмы выдерживают зимние холода в Абхазии, по его словам, здесь не такая низкая температура, и от снега ни одна пальма не испортилась. 




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