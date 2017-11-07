Одолеть японца, или как стать чемпионом мира по косики каратэ

Почему сотрудники Sputnik Абхазия собрались в фойе офиса перед началом очередной пресс-конференции, и каким гостям они аплодировали в течение длительного времени, читайте в материале Амры Амичба.

Гордость

Именно это чувство испытал каждый сотрудник Sputnik Абхазия, когда в дверь вошли дети — чемпионы и призеры Чемпионата мира по косики каратэ, который проходил в Москве 4-5 ноября, их тренер и, конечно, родители.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция по результатам участия в чемпионате мира по косики каратэ

Все ожидали увидеть накаченных подростков, которые смогли одолеть сильных спортсменов из Японии и России. А пришли довольно щупленькие ребята. Впечатление бывает обманчивым.

"Какие они маленькие, но в тоже время такие большие человечки! Выступили под абхазским флагом на мировом первенстве и стали чемпионами! Сами пока не понимают, что они "натворили". Мы обязаны поддерживать и помогать таким талантам", — шептала коллега Рада Ажиба, аплодируя юным гостям.

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Слово чемпионов

Чемпионы мира по косики — восьмилетний Эрик Ходжоян и тринадцатилетний Анри Адлейба, "серебряная" София Авидзба, бронзовые медалисты в командном первенстве Кирилл Пачкория, Дамир Ласурия, а также участники команды – Самир Хварцкия, Татьяна Романова, Артур Ходжоян, Тимур Бутба, Сария и Мария Хупория. Всего 11 юных спортсменов выступили под абхазским флагом на Чемпионате мира в Москве.

Скромность Анри Адлейба как-то не ассоциировалась с реноме победителя. В команде у него самый большой "стаж". Он пять лет занимается косики каратэ, с тех пор как начал тренировать детей в Сухуме Демис Адлейба.

Анри провел четыре поединка. Первый был с представителем Японии. Надо заметить, что в чемпионате участвовало более 1500 лучших бойцов косики каратэ из 35 стран, среди которых Япония, Алжир, Тунис и другие.

"Трудно было, но я выиграл. Второй поединок с участником из России, было немного легче. А с третьим соперником из Донецка я уже встречался на других соревнованиях, и так же, как и раньше, выиграл у него", — поделился Анри Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анри Адлейба

Чемпион признается, что самым сложным был поединок за первое место.

"Московский спортсмен хорошо боролся. Было очень сложно, но я сделал все возможное, чтобы победить! Мне нравится косики каратэ, буду и в дальнейшем заниматься им", — заверил Анри Адлейба.

В группе восьмилетнего чемпиона Эрика Ходжоян выступали 30 спортсменов. По его словам, главное для него было участие в соревновании, но при этом добавляет, что очень хотел "спарринга" именно с японцем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эрик Ходжоян

"Победить японца сложно, и я сделал это в первом поединке, — не без гордости отметил юный каратист. — А за золото боролся с российским каратистом".

Мнение взрослых

Президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба рассказал, что готовиться к мировому первенству абхазские каратисты начали задолго. Ездили в Россию, чтобы участвовать во многих соревнованиях, отборочных циклах, и в Абхазии провели пять международных турниров, чтобы повысить свое мастерство.

"В результате всего мы оказались финалистами Чемпионата мира по косики каратэ, который в этом году проводился в России, в Москве", — сказал тренер.

На чемпионате можно было выступать в индивидуальном и командном первенстве.

"Сформировали команды девочек и мальчиков, а также выставили спортсменов на индивидуальные поединки. Решили использовать все возможности. Выступили достойно", — резюмировал глава федерации.

Вице-президент Федерации косики каратэ Беслан Адлейба подчеркнул, что поездка детей на соревнования состоялась исключительно благодаря финансам родителей.

"Хочу поблагодарить героических родителей. За свой счет полетели на Чемпионат мира представлять республику. Родители не в первый раз выезжают с детьми на соревнования за свои деньги. Все это недешево. Буквально на волоске было наше участие в чемпионате. Впредь хотелось бы, чтобы на соревнования такого высокого уровня была поддержка государства. Не вырезайте, пожалуйста, мои слова, — обратился Беслан Адлейба к журналистам. – Меценаты пусть обратят внимание и другие. Вы видите, результат есть, несмотря на труд одного тренера. Когда привозишь результаты с тех или иных соревнований – это всегда вдохновляет, мотивирует. Сегодняшние наши чемпионы, надеюсь, будут эталоном для других ребятишек, которые пойдут в зал и займутся этим интереснейшим видом каратэ".

© Sputnik / Томас Тхайцук Чемпионы и призеры Чемпионата мира по косики каратэ

Руководители Федерации косики каратэ Абхазии рассказали также о планах – в мае 2018 года должен пройти Кубок Азии в рамках XVII Олимпиады по боевым искусствам.

"Я подчеркиваю, что Кубок Азии будет проводиться в России, и, несмотря на то, что наша Федерация состоит в Международной Федерации косики каратэ, когда соревнования проводится не на территории России, нам очень сложно туда поехать", — заметил Демис Адлейба.

По его словам, чтобы попасть на Кубок Азии, абхазским спортсменам надо участвовать в течение года в отборочных соревнованиях, таких как Кубок Сибири и первенство в Ямало-Ненецком округе.