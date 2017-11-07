Аплодисменты и кубки: как в Sputnik встречали чемпионов мира по косики каратэ

Пресс-конференция в Sputnik Абхазия участников Чемпионата мира по косики каратэ началась со встречи в фойе чемпионов и сотрудников агентства.

Гостям аплодировали в течение длительного времени и не впускали в мультемедийный пресс-центр.

Чемпионы мира по косики — восьмилетний Эрик Ходжоян и тринадцатилетний Анри Адлейба, "серебряная" София Авидзба, бронзовые медалисты в командном первенстве Кирилл Пачкория, Дамир Ласурия, а также участники команды – Самир Хварцкия, Татьяна Романова, Артур Ходжоян, Тимур Бутба, Сария и Мария Хупория. Всего 11 юных спортсменов выступили под абхазским флагом на Чемпионате мира в Москве.

Чемпионат мира по косики каратэ IKKF 2017 проходил 4-5 ноября 2017 года в Москве во дворце спорта "Динамо". В Чемпионате мира приняло участие более 1500 лучших бойцов косики каратэ из 35 стран – лидеров данного вида спорта.

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