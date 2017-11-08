Межпарламентская ассамблея с участием Абхазии пройдет в Южной Осетии

Абхазская делегация предлагает внести в повестку встречи вопрос по включению граждан России, постоянно проживающих на территории стран ассамблеи государств-участников сообщества "За демократию и права народов", в состав национальных проектов.

СУХУМ, 8 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Межпарламентская ассамблея государств-участников сообщества "За демократию и права народов" с участием Абхазии пройдет в столице Южной Осетии 10 ноября, рассказал в интервью радио Sputnik вице-спикер Народного Собрания Абхазии Левон Галустян.

"Мы хотим предложить включить в программу обсуждения вопрос по включению граждан России, постоянно проживающих на территории стран ассамблеи, в состав национальных проектов. Речь идет о проекте "Здоровье" в части, касающейся материнского капитала. Будем ставить вопрос о том, чтобы данная норма распространялась и на граждан России, постоянно проживающих в Абхазии", — пояснил Галустян.

От Абхазии в Цхинвал поедут делегаты Парламента Республики Абхазия: вице-спикер Левон Галустян, депутаты Гиви Кварчия и Астамур Логуа.

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Абхазская делегация на встрече ассамблеи собирается официально заявить о поддержке Абхазией действий России в Сирии.

"Все усилия России в урегулировании конфликта в Сирии нами будут поддержаны", — сказал депутат Народного Собрания.

Левон Галустян также отметил, что 2017 год ознаменовался очень тесными контактами с Южной Осетией и Приднестровской Молдавской республикой.

"Рассчитываем на то, что в рамках поездки в Южную Осетию мы сверим часы с нашими коллегами, проведем встречи и обсудим всю палитру наших взаимоотношений. Уверены, что эта поездка станет дополнительным стимулом для более активного сотрудничества законодательных органов трех государств", — выразил надежду он.

Интервью Левона Галустяна о поездке в РЮО слушайте здесь>>

Межпарламентская ассамблея государств-участников сообщества "За демократию и права народов" была создана 14 июня 2006 года в Абхазии.

Международно-правовые основы создания межгосударственного сообщества заложила декларация, подписанная в тот же день между Абхазией, Приднестровской Молдавской Республикой и Южной Осетией. В 2017 году впервые в качестве наблюдателя будет представлена Республика Арцах.