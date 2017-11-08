Галустян: попросим у РФ выплачивать маткапитал россиянам из Абхазии

10 ноября в Цхинвале состоится очередное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников Сообщества "За демократию и права народов", участи в ней примет делегация из Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия вице-спикер Парламента Абхазии Левон Галустян.
В Институте медицинских технологий Москвы готовы принять на курс обследования и восстановительного лечения Александра Калайджяна.
Работы по прокладке нового трубопровода на улице Адыгейской в Сухуме проводятся за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.
Всего в учении принимали участие более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц машин связи.
Власти Южной Осетии передали Грузии двух ее граждан, ранее задержанных за нарушение режима госграницы республики.
Азербайджан отмечает извлечение двухмиллиардной тонны нефти – первое бурение скважины с целью нефтедобычи состоялось в 1846 году в поселке Бибиэйбат близ Баку.
Интерес к смартфонам и планшетам армянского производства спал, так как они не смогли выдержать конкуренции с мировыми гигантами.
Дефицит дизельного топлива в Казахстане может продлиться до середины декабря из-за переносов сроков модернизации нефтехимического завода в Павлодаре.
Русский язык имеет статус официального языка в Кыргызстане и сохранит его в дальнейшем, заявил избранный президент страны Сооронбай Жээнбеков.
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко номинирована на звание "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Восемь участников движения вооруженного национального сопротивления, так называемые лесные братья, будут награждены орденами в Латвии.
Литовский Сейм одобрил поправки к закону о правовом положении иностранцев, аналогичные "акту Магнитского", принятому в США.
Члены правительства Молдовы утвердили законопроект по изменению Конституции страны – дело за Конституционным судом и парламентом.
Родственники обеспокоены судьбой задержанных на российско-казахстанской границе 115 таджикских мигрантов.
В узбекском Самарканде открылся Центр предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Россию.
Общественное сетевое движение "Открытая Россия", созданное бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским, вновь соберется в Эстонии.
Власти Южной Осетии передали Грузии двух ее граждан, ранее задержанных за нарушение режима госграницы республики.
Азербайджан отмечает извлечение двухмиллиардной тонны нефти – первое бурение скважины с целью нефтедобычи состоялось в 1846 году в поселке Бибиэйбат близ Баку.
Интерес к смартфонам и планшетам армянского производства спал, так как они не смогли выдержать конкуренции с мировыми гигантами.