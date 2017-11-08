14:09 08 Ноября 2017
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Левон Галустян.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Галустян: попросим у РФ выплачивать маткапитал россиянам из Абхазии

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10 ноября в Цхинвале состоится очередное заседание Межпарламентской ассамблеи государств-участников Сообщества "За демократию и права народов", участи в ней примет делегация из Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия вице-спикер Парламента Абхазии Левон Галустян.

"Абхазская сторона предлагает включить в повестку ассамблеи ряд вопросов, в частности, текст обращения к руководству Российской Федерации о включении граждан России, постоянно проживающих на территориях государств-участников ассамблеи, это Южная Осетия, Абхазия и ПМР, в национальные проекты. Речь идет о проекте "Здоровье" в части, касающейся материнского капитала. Будем ставить вопрос о том, чтобы данная норма распространялась в том числе на граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии", — сообщил Левон Галустян. 

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