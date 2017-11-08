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Ремонт водопровода по улице Дзидзария

Новый трубопровод в Сухуме подключат к вечеру среды

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Работы по прокладке нового трубопровода на улице Адыгейской в Сухуме проводятся за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Новый трубопровод, протяженностью около двух километров, по улице Адыгейской в Сухуме подключат к вечеру среды 8 ноября, сообщил журналистам директор МУП "Водоканал" Тенгиз Квициния.

"Было очень необходимо заменить трубы на этом участке, и сегодня у нас ведутся работы по переключению. Аннулируем старую линию и подключаем новую. Помимо этого, у нас еще будет подключена 160-миллиметровая труба, которая в два этапа пройдет по улице Адыгейской до Нижней Яштухи и до второй школы", — рассказал Квициния.

Директор "Водоканала" подчеркнул, что по завершении этих работ улучшится подача воды в центральной и нагорной части Сухума.

На замену старого трубопровода диаметром 160 и 315 миллиметров и подключение нового на улице Адыгейской выделено около шести миллионов рублей из Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии, уточнил Квициния.

Очистные сооружения
© Sputnik. Константин Грецов
Путь воды: куда в Сухуме деваются канализационные стоки

Подобные работы за счет Инвестпрограммы, добавил он, проводятся от насосной станции № 4 на массиве Гумиста и до улицы Дагестанской, где меняют шесть километров трубы диаметром 800 миллиметров.

Тенгиз Квициния попросил местных жителей отнестись с пониманием к отключению воды, пока идут ремонтные работы, и подчеркнул, что это вынужденная мера.

"Помимо капитального ремонта, мы ежедневно занимаемся устранением утечек и чисткой фекальных стоков. Без отключения воды сделать это невозможно. Единственная просьба к жильцам — своевременно оплачивать абонентскую плату. Если она составит хоть 60-70% — это улучшит наше положение и работу", — сказал глава "Водоканала".

На сегодняшний день за воду исправно платят около 22% населения Сухума, отметил Квициния.




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