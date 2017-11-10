Дно в акватории Сухумского грузового морпорта углубят

Для обеспечения безопасности мореплавания в акватории грузового района, захода и стоянки судов в бухте Сухумского морского порта, а также для свободного прохода реки Адзапш до середины 2018 года "Абхазским морским пароходством" проведутся дноуглубительные работы.

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Два крупнотоннажных судна сможет принимать Сухумский грузовой порт после дноуглубительных работ Госкомпанией "Абхазское морское пароходство". Об этот журналистам сообщил Саид Шелия, начальник отдела эксплуатации, механизации, грузовой и коммерческой работы компании.

"Это в свою очередь обеспечит спокойный проход водной массы реки Адзапш, затапливающей, кстати, по пути следования отдельные районы города. По перегрузочному комплексу планируется довести отметку глубины до пяти метров. И параллельно будут проводиться работы по удлинению причальной стенки до 180 метров, что позволит единовременно ставить под терминальную обработку два крупнотоннажных судна", — отметил Шелия.

По его словам, это первые подобные масштабные работы в порту за все послевоенное время.

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"Эти работы необходимо проводить с периодичностью раз в год. Из-за постоянного притока водных масс из реки Адзапш вместе с водным потоком замывает ил, который требуется постоянно выбирать. Всего планируется выбрать до 230 тысяч кубических метров ила, — уточнил Шелия. — Трудность в том, что вместе с грунтом и илом экскаватор выгребает и бытовой мусор. Что в свою очередь затрудняет процесс дноуглубительных работ. Один куб (кубический метр – ред.) вмещает ковш экскаватора, но из-за того, что выгребаемая масса разнородна, вместимость может быть меньше".

Дноуглубительные работы проводятся при волнении моря не более одного балла. Сброс выгребаемого ила и грунта производится на глубине более ста метров за пределами Сухумской бухты. Место было согласовано с Госкомитетом по экологии и природопользованию Абхазии.

Заместитель генерального директора по коммерческой работе "Абхазского морского пароходства" Адамыр Габуниа отметил, что все работы производятся за счет Госкомпании. По его словам, "Абхазское морское пароходство" — одна из немногих неубыточных государственных компаний.

"Из года в год реинвестируем прибыль – в причал, технику, в другие подобные работы. Дотации из бюджета не получаем. Основная статья заработка предприятия – портовые сборы. Осуществляем погрузо-разгрузочные услуги, взимаем портовые сборы в соответствии с постановлением правительства. Та прибыль, которая аккумулируется, мы ее инвестируем в развитие", — сказал Габуниа.

Торговлю с Абхазией ведет ряд стран, Сухумский порт востребован предпринимателями.

"Заходящие в порт суда везут в основном строительные материалы – цемент, шпатлевка, блоки, все остальные виды. Продукты, в зимний период это в основном овощи, картофель. Суда заходят со смешанным грузом. В контейнерах могут лежать и текстиль, вещи, обувь, мебель, замороженная продукция, рыба, свинина", — перечислил Адамыр Габуниа.

Для обеспечения безопасности мореплавания в акватории грузового района, захода и стоянки судов в бухте Сухумского морского порта, а также для свободного прохода реки Адзапш дноуглубительные работы будут проводиться "Абхазским морским пароходством" до середины 2018 года.