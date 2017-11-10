Опустить дно: как углубляют акваторию в Сухумском порту

Два крупнотоннажных судна сможет принимать Сухумский порт после проводимых дноуглубительных работ Госкомпанией "Абхазское морское пароходство".
В районе бухты порта-укрытия Сухумского морского порта планируется довести отметку глубин до четырех метров.
Для обеспечения безопасности мореплавания в акватории грузового района, захода и стоянки судов в бухте Сухумского морского порта, а также для свободного прохода реки Адзапш "Абхазским морским пароходством" до середины 2018 года будут проводиться дноуглубительные работы.
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